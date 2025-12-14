La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios retira este popular medicamento por posible defecto de calidad

Esta semana, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, anunció que un lote del medicamento Candesartán Sun 32 mg podría presentar un posible defecto en los resultados del ensayo de disolución, por lo que ha sido retirado.

Clasificando el incidente como uno de clase 2, el lote afectado corresponde a la fecha del 30 de junio de 2026, el cual está disponible en envases de 28 comprimidos.

Este medicamento contiene como principio activo el candesartán cilexetil, por lo que se utiliza principalmente para tratar la hipertensión arterial tanto en adultos como en niños a partir de seis años.

Dado que su mecanismo de acción consiste en relajar y dilatar los vasos sanguíneos, facilita la reducción de la presión arterial, mejora la circulación sanguínea en el cuerpo e incluso se usa para tratar la insuficiencia cardíaca en adultos.

En este contexto, la AEMPS especificó que el defecto no es grave para los pacientes, sin embargo, aun así se decidió retirar las unidades distribuidas del lote y devolverlas al laboratorio del que proviene, Sun Pharma.

Al ser un incidente clase 2, no supone un riesgo vital para quienes ingieran el producto, pero sí implica una disminución en la efectividad ya que su disolución y absorción de parte del cuerpo no están aseguradas.

Como resultado, la agencia ha instado a quienes usen Candesartán Sun 32 mg a que consulten con sus médicos para considerar alternativas terapéuticas, con el objetivo de asegurar el correcto tratamiento de las condiciones que aborda este medicamento.