Ágatha Ruiz de la Prada defiende la IA en 'La Revuelta' y revela sus planes al morir: "Quiero hacer mi propia tumba"

TVE ha vuelto a la programación regular y 'La Revuelta' vuelve a ser su producto estrella, con David Broncano a la cabeza, y con la inestimable colaboración de su director, Ricardo Castella, y del especialista del 'beat box', Grison, además del resto de colaboradores.

Una temporada más, cada noche el programa da la bienvenida a algunos invitados para charlar sobre sus trabajos o simplemente para pasar un rato entretenido junto con el presentador de Jaén y el público del Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid.

La segunda noche de la semana contó con la presencia de la reconocida diseñadora de moda, Ágatha Ruiz de la Prada, una de las aristócratas más atípicas del país, pues es baronesa de Santa Pau y Marquesa de Castelldosrius. La colorida diseñadora ha sorprendido a muchos al revelarse como una firme defensora del uso de la IA para proyectos artísticos y ha apuntado que su próximo desfile estará producido a través de este nuevo uso de la tecnología.

"Para el desfile que haré el jueves he hecho los vestidos con IA y he tardado tres minutos. Y me encantó", indicaba ante la sorpresa de Broncano, que le apuntaba que se estaba "tirando piedras sobre su propio tejado", aunque ella simplemente revelaba que era la única que se atrevía a decirlo, pero no la única en pensarlo. De hecho aseguraba que en pocos años "la IA será el mejor diseñador del mundo", pues es capaz de aprender rápidamente el estilo de quien la usa.

"Quiero hacer mi propia tumba"

En otro momento de la entrevista, que realmente estaba pensada para promocionar el último libro de la artista, 'Todo por un plan', la diseñadora ha asegurado que tiene claro cómo quiere que sea su tumba y que le gustaría poderse crear la suya propia.

No sería la primera vez que lo hace, pues asegura haber diseñado todo tipo de cosas, incluso el lugar de reposo de seguidores de su trabajo. "Llevo muchos años queriéndome hacer mi propia tumba. Un pequeño panteón", indicaba ante un sorprendido Broncano, que no se esperaba que le pudiera salir por ese derrotero.

Conociendo un poco el estilo de la madrileña, uno se puede imaginar una tumba llena de colores y formas que evocan al amor. Pues así es: "Un corazón gigante, súper bonito, la pera. De color", apuntaba muy segura de sus palabras.

Sin embargo, "es compicado" porque no podría situarlo en un "cementerio normal" y tiene que buscar un lugar donde encontrarle sitio. Parece que el parque de atracciones de la Warner, en Madrid, que proponía Grison tampoco sería el lugar indicado para ello.