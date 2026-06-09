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Ágatha Ruiz de la Prada (65 años): "Ahora las mujeres quieren hacer de todo y, para hacerlo, hay que ir en zapatillas"
Como fan de las zapatillas, la famosa diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada ha destacado su versatilidad, sobre todo para las mujeres.
Ágatha Ruiz de la Prada vuelve a demostrar su visión característica de la moda, donde la comodidad y la libertad personal son tan importantes como el color o el diseño. La reconocida diseñadora, con 65 años, analiza cómo ha cambiado la sociedad y, sobre todo, cómo hoy las mujeres buscan un estilo que se adapta a una vida activa y versátil.
La moda que se adapta a la vida
En una entrevista concedida a la revista Lecturas, Ágatha no solo habla de ropa, sino de la realidad de las mujeres actuales. Según la diseñadora, "ahora las mujeres quieren hacer de todo y, para hacerlo, hay que ir en zapatillas". Esta frase resume su punto de vista sobre cómo la moda ha evolucionado desde unos códigos rígidos hacia una búsqueda de comodidad y funcionalidad.
Para Ágatha, las zapatillas no son solo un tipo de calzado, sino una elección que refleja la necesidad de moverse con libertad, de combinar el trabajo, el hogar, el ocio y la familia sin preocuparse por el estilo. La zapatilla se convierte así en un símbolo de la mujer moderna que busca eficiencia y bienestar, sin sacrificar la comodidad.
Comodidad como prioridad
La diseñadora remarca que, en la actualidad, la gente prefiere ir en zapatillas porque quiere comodidad. Esto no implica renunciar al estilo, sino priorizar el bienestar físico. En su opinión, la moda tiene que ser útil, adaptable y que permita a las personas sentirse cómodas en cualquier situación.
Ágatha Ruiz de la Prada, conocida por sus diseños coloridos y su estilo único, siempre ha defendido que la moda debe ser feliz y facilitar la vida de quien la usa. Por eso, ve en las zapatillas una respuesta natural a las exigencias del día a día, donde la practicidad y el confort son esenciales.
Un cambio de mentalidad
El mensaje de Ágatha refleja un cambio profundo en la mentalidad de las mujeres. La diseñadora entiende que la moda no es solo vestir, sino actuar con autonomía y libertad, demostrando que la comodidad es una herramienta para lograr más en la vida.
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