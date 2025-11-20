Afra Blanco, sindicalista, pide 'freír a impuestos' a quienes compran vivienda para invertir

La vivienda es uno de los grandes problemas de España, y se trata de una realidad a la que no se puede escapar hoy en día. Es por ello que Afra Blanco, sindicalista, ha aprovechado su participación en el programa La Sexta Xplica para reivindicarlo debidamente.

Más impuestos para los especuladores, defiende Afra Blanco

Según apunta Afra, un informe del CIS indica que la vivienda es un problema que preocupa al 88% de la población de España, lo que lleva a que dé una opinión más que contundente: "hay que freír a impuestos a los que compran viviendas para invertir".

La sindicalista critica duramente el sistema actual, que permite que propietarios se conviertan en falsos empresarios para especular con la vivienda mientras que familias viven al límite. Y cita casos reales de ciudadanos cuyas hipotecas los han llevado a crisis de salud mental.

Afra Blanco se apoya en más datos para enfatizar la problemática de la vivienda: un trabajador promedio debe destinar cerca del 43% de su salario al alquiler, mientras que los jóvenes deben destinar más del 100% de sus ganancias con tal de conseguir su independencia.

Con estos datos en mano, Afra defendió el argumento de que la vivienda no puede dejarse como algo que regule el mercado por sí solo, sobre todo considerando que se trata de un derecho básico. En tal sentido, insta a que se lancen políticas que lidien directamente con ello.

En el caso de su propuesta, la sindicalista lo tiene claro: aplicar unas tasas mucho mayores a aquellos que compren una vivienda no para vivir en ella, sino para especular con el valor de la misma o para reducir sus responsabilidades sobre la vivienda residencial.

Es obvio que las palabras de Afra Blanco son unas con las que resuenan muchos españoles a día de hoy. La realidad es que la edad a la que uno se independiza solo ha hecho que retrasarse estos últimos años, y el muro de la vivienda es la causa más directa de ello.

¿Qué opinas de las palabras de la sindicalista Afra Blanco? ¿Consideras que realmente habría que ejercer una mayor presión sobre aquellos que poseen propiedades con fines especulativos o debería el gobierno encontrar una solución alternativa?