Afra Blanco planta a Luis Rubiales en 'Espejo Público' y se desata la tensión: "Todo lo que sale por su boca es mentira, falsedad y desinformación"

El martes, Luis Rubiales se pronunció en 'Espejo Público' de la polémica que rodea al Mundial 2030. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) habló sobre la organización del torneo y, en concreto, sobre la posibilidad de que la final no se juegue en España.

Sin embargo, su presencia en el programa acabó dejando un momento de mucha tensión cuando Lorena García dio paso a Afra Blanco para que le hiciera una pregunta. La colaboradora sorprendió a todos al negarse directamente a participar y explicó que no quería preguntarle nada a Rubiales: "Yo nunca he tenido un problema con preguntar a nadie, pero tengo un problema con preguntar a una persona que tiene cero credibilidad. Y para mí, Luis Rubiales tiene cero credibilidad".

Blanco explicó que su decisión tenía que ver con el historial de Rubiales y con su situación judicial, y dejó claro que no tenía sentido hacerle ninguna pregunta: "Además de ser una persona con el histórico que tiene, condenado por un delito como el que tiene. Por lo tanto, a este señor, por primera vez en este programa, no tengo nada que preguntarle".

Luis Rubiales y Afra Blanco en 'Espejo Público' / atresplayer

La colaboradora fue todavía más dura al explicar lo que pensaba de las declaraciones que pudiera hacer el expresidente de la RFEF durante la entrevista: "Ha demostrado que todo lo que sale por su boca es mentira, falsedad y desinformación. Por lo tanto, no. A este señor, yo no participo".

Rubiales no tardó en responder y pidió que le dejaran defenderse de las acusaciones que acababa de escuchar: "Yo, si me deja hablar, yo hablo. Ese es un asunto que está a su júdice. Usted sabrá que en España la presunción de inocencia, hasta que...", comenzó a decir, antes de que la colaboradora le interrumpiera: "No necesito explicaciones, señor Rubiales. No le he hecho ninguna pregunta. Ya ha tenido mucho tiempo para mentir y desinformar. Pasemos al siguiente".

Rubiales insistió en que las acusaciones de la colaboradora no se correspondían con su versión de los hechos: "Yo no miento. Yo aporto pruebas. De hecho, he escrito un libro donde aporto todas las pruebas que demuestran mi honestidad, mi forma de actuar durante todos estos años en la Federación. He sufrido muchísimos ataques, muchísimas querellas, muchísimas denuncias, más de 200...".

Rubiales, durante el acto de presentación de su libro en Barcelona / Dani Barbeito

Afra Blanco no quiso seguir escuchando sus argumentos y volvió a pedir que otro compañero se encargara de hacer la siguiente pregunta: "Pobre. Cambio de pregunta. Que pregunte otra persona. Pobrecito".

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Rubiales le pidió que le dejara terminar y lanzó una frase que volvió a encender el momento: "Sea usted respetuosa y deja hablar. No se ponga nerviosa". La sindicalista negó que estuviera nerviosa y mantuvo hasta el final su decisión de no preguntarle nada: "Yo no estoy nada nerviosa. Lo que he dicho es que no tengo nada que preguntarle a una persona que ha demostrado cero credibilidad en sus actuaciones. Es la primera vez que no pregunto en este programa. Por lo tanto, cambio. Pasemos a otro".