Un aficionado del Barça empieza un viaje de Gijón a Madrid a pie para protestar por el arbitraje: "Espero llegar en 12 días"

El FC Barcelona está que trina con el colectivo arbitral después de una semana en la que varias decisiones clave han jugado en contra de los intereses azulgranas.

Primero, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, se hicieron los oídos sordos con la entrada de Giuliano Simeone a la tibia de Balde, tarjeta roja en la mayoría de situaciones, y se anuló el gol de Cubarsí que podría haber afectado al resultado final del partido por un fuera de juego milimétrico que tuvieron que calcular a mano porque la tecnología no respondía como debía.

Más tarde, en el partido de liga en Girona se validó el gol de Fran Beltrán que daba la victoria a los de Míchel pese a llegar de una jugada en la que Echeverri rebañó la posesión a Koundé con un claro pisotón previo que dejó al francés tendido en el suelo durante el resto de la jugada.

Entrada criminal de Giuliano a Balde / Gorka Urresola Elvira

Por eso, y por una temporada donde se considera que el Barça está siendo claramente perjudicado por el colectivo arbitral, un joven aficionado culé ha decidido protestar de una manera muy peculiar, caminando 454 kilómetros: "Me voy a ir caminando hasta la Real Federación Española de Fútbol", apuntaba este martes.

Su idea es ir desde Gijón, donde vive, hasta Madrid a pie: "Espero llegar en 10 o 12 días", señalaba 'Guilleti', como se hace llamar en las redes sociales. Para ello, tendrá que salir de Asturias y cruzar toda Castilla y León, hasta llegar a la comunidad madrileña, para protestar porque "está harto de los robos al Barça".

El pisotón de Echeverri a Koundé / X

Por eso, ha decidido actuar por su cuenta, ante la pasividad de todo el mundo: "Como nadie hace nada, ninguno de los 19 equipos, he decidido presentarme ante Javier Tebas y decirle cuatro cosas", sentencia el joven asturiano.

Hasta el momento, solo ha publicado el vídeo del día uno, pero ya suma decenas de comentarios en su vídeo y se ha convertido en uno de los más populares de su perfil. Uno de ellos le hace saber que se equivoca de objetivo porque Tebas no es el máximo responsable de LaLiga, sinó de la RFEF.

Soto Grado fue el triste protagonista del Girona-Barça en Montilivi / Gorka Urresola Elvira / SPO

"Si vas a la federación te atiende Louzán. Para hablar con Tebas tienes que ir a la liga", le hacen saber, ante lo que el creador de contenido bromea (o no) con que "se da la vuelta y se queda en casa" porque "total, no cambia nada".

También ha recibido peticiones de aficionados de otros equipos, como el Sporting o el Oviedo, que le piden que proteste también por las causas que les afectan. Sea como sea, el joven empezó muy decidido su aventura, pero no se sabe si solamente es un gancho para sumar visitas o si realmente tiene intención de plantarse ante el mandamás de la competición para pedirle explicaciones.