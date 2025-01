Un aficionado del Albacete pierde 4 millones por no confiar en su equipo: "La culpa es..."

No lo olvidará jamás. Un aficionado del Albacete estuvo a punto de tocar la gloria en La Quiniela, que consiste en pronosticar el resultado de los catorce partidos y el número de goles del partido número quince, tras acertar 14 resultados, incluido el peno al quince. No obstante, falló el resultado de su equipo tras poner un 2 en la casilla, ya que el equipo manchego dio la sorpresa ganando al líder de la categoría de plata, el Almería.

A pesar del fallo, el seguidor del Albacete logró ganar 45.000 euros, pero si llega a confiar en su equipo ante el conjunto de Rubí, que iba en una racha muy positiva, se hubiese llevado un total de 4 millones de euros. Quien arruinó al aficionado La Quiniela fue Jon Morcillo que anotó los dos tantos de la victoria.

A través de una videollamada, el Albacete dio a conocer la historia y juntó al seguidor con el extremo Morcillo, autor del doblete. En la conversación que mantuvieron, el atacante pidió disculpas al delantero, debido a que perdió mucho dinero por su culpa. El jugador reconoció que "perdona por los cuatro millones. Me estoy riendo, pero no me hace gracia".

Este fue el motivo por el cual decidió no apostar por su Albacete: "Siempre me tira mucho el corazón, pero dije: 'voy a ir con cabeza, que siempre le meto a favor al Albacete y que llegan flojitos'. Me dolió porque fallar al Albacete, que siempre le meto a favor.... Y esta vez que hagáis el partidazo que hicisteis ante el Almería... Me dejo loco. Pero esto es así, la culpa es mía".

Morcillo, muy interesado por la historia, le preguntó si había celebrado los goles: "Es la primera vez que no me alegré de que el Albacete metiese gol. Cuando vi que te ibas solo me dije: 'Morci no lo falla...'". A pesar de perder 45 millones, el seguidor admitió que "entiendo lo que es esto y no estoy cabreado. De hecho, me hace ilusión estar hablando contigo pese a que me la liaste".