La afición secreta de Dani Carvajal que pocos conocen: "Empecé cuando llegué al Real Madrid"

Dani Carvajal es uno de los futbolistas más reconocidos del Real Madrid y de la selección española. El lateral derecho se formó en la cantera del club blanco y debutó con el primer equipo en el año 2013.

La temporada del madrileño no está siendo la mejor, ya que ha sufrido varias lesiones importantes que le están afectando. La última de ellas es reciente: tras el Clásico contra el Barcelona se le detectó un problema en la rodilla, ha sido operado y será baja durante un par de meses.

El futbolista es uno de los más admirados por la afición madridista, además de uno de los favoritos de la selección española gracias a su carácter luchador, su perseverancia y su implicación en cada partido.

Fuera del terreno de juego, Carvajal es conocido por llevar una vida discreta y tranquila, alejada de los focos y dedicando su tiempo libre a su familia, amigos y aficiones.

Hace un tiempo, el jugador concedió una entrevista a 'Esquire' en su casa, y algo que llamó la atención fue que tenía las estanterías llenas de libros sobre relojes, ya que se considera un fanático: "Me encantan".

A raíz de esa declaración, el lateral derecho explicó cómo nació esa pasión por los relojes y aseguró que "poco a poco" ha ido haciendo su colección: "El primero que me compré fue el primer año aquí en el Real Madrid, que fue un Rolex Daytona de acero".

Dani Carvajal comentó que en ese momento no estaban tan cotizados y que no tenían tanta demanda: "Luego vas aprendiendo cositas y te vas aficionando a lo complejo que es hacer un reloj".

Tras ser preguntado sobre qué reloj sería, el futbolista respondió que un Patek Philippe Nautilus Calendario Perpetuo: "Un reloj para toda la vida, deportivo, elegante, fino. ¡Y de oro! El 5740. Sí, creo que me quedaría con ese".