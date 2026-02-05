ECONOMÍA
Así afectará la subida de cotizaciones en 2026 a tu salario y a la cuota de autónomos
Sube el mecanismo de equidad y la base máxima: así impacta en sueldos y autónomos
El Gobierno por fin ha dado luz verde, por segunda vez, a la actualización de las cotizaciones sociales de 2026 mediante un decreto centrado exclusivamente en medidas de Seguridad Social. Una aprobación que garantiza tanto la revalorización de las pensiones como la aplicación de nuevas subidas en las cotizaciones, con un impacto directo en los salarios de los trabajadores y en los costes laborales de las empresas.
Al mismo tiempo, también se confirma la prórroga de las cuotas de autónomos, que se mantendrán sin cambios respecto a 2025, una novedad muy bien recibida entre los trabajadores por cuenta propia.
¿Cómo cambian los salarios en 2026 con todas las novedades de las cotizaciones sociales?
Las principales novedades afectan al aumento del mecanismo de equidad intergeneracional, que en 2026 se eleva al 0,9%. Una cotización destinada a reforzar la hucha de las pensiones y que afecta tanto a asalariados como a autónomos:
- Trabajadores por cuenta ajena: el 0,15% corre a cuenta del empleado y 0,75% a cuenta del empleador.
- Autónomos: al no tener empresa que asuma el coste, deben pagar el 100% de la aportación.
En cuanto a la base máxima de cotización, sube un 3,9% hasta situarse en 5.101,2 euros mensuales (61.214,4 euros anuales). un incremento que supone que una mayor parte del salario de los trabajadores con rentas altas pasará a cotizar, incrementando las aportaciones al sistema. Generará, según estimaciones, cerca de 1.000 millones de euros adicionales en ingresos durante el año.
Otra medida clave es el aumento de la cuota de solidaridad, que grava la parte del salario que supera la base máxima de cotización. En 2026, este recargo oscilará entre el 1,15% y el 1,46% en función del exceso salarial. Un pago que afecta únicamente a los asalariados: los autónomos quedan exentos.
Finalmente, ante la falta de acuerdo con las diferentes asociaciones de trabajadores por cuenta propia, el Ejecutivo ha optado por prorrogar las cuotas de autónomos vigentes en 2025, sin cambios reseñables.
- Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco
- Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 y dejarse las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores
- Oleada de críticas a 'Pasapalabra' por dar el mayor bote de la historia: 'No tiene gracia
- Joan Roca, cocinero catalán: 'Estos son los 3 mejores restaurantes de Catalunya
- Sara Carbonero rompe su silencio tras su ingreso y dedica unas palabras a Iker Casillas
- Jorge Rey pone en alerta máxima a España por inundaciones: 'Se esperan acumulaciones que pueden superar los 100 litros
- Lamine Yamal desata la locura: los 'pasos prohibidos' de su hermano Keyne al ritmo de Amador Rivas
- El encontronazo de Pablo Iglesias con Vito Quiles: "Eres un matón"