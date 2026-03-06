Así afecta el IRPF a las pensiones de jubilación: porcentajes y casos en los que no se aplica

Cuando una persona se jubila, ha de tener cierta precaución en cuanto a cómo tributar ciertos impuestos dado su caso. Sobre todo, en cuanto a que existen ciertas exepciones en relación a determinados elementos fiscales.

Algo que ocurre, especialmente con el IRPF y aquellas personas que se encuentran en una situación de jubilación. En este mismo sentido, habrá ciertos usuarios que no esténobligados a tributarlo, eso sí, en caso de que cumplan con una condición.

Atendiendo a esto último, debemos diferenciar dos circunstancias concretas: que la persona cobre una pensión de corte pública o que reciba una parte pública y otra privada. ¿Qué pasa entonces en ambos casos?

Empezando por la primera situación, si la cantidad máxima que recibe la persona es menor a 22.000 euros al año, esta última no se verá obligada a tributar el IRPF. Eso sí, a no ser que quiera solicitar una devolución en la declaración de la renta.

Por otro laddo y en referencia al segundo caso, el límite máximo desciende bastante; concretamente, hasta 8.000 euros. Es decir, las personas que reciban parte de pensión pública y parte privada deberán tributar el IRPF si superan los 14.000 euros anuales.

Igualmente, las retenciones que se hacen sobre las pensiones de jubilación suelen ser realmente bajos con respecto a lo que se suele aplicar en otros términos fiscales. De esta manera, los porcentajes va del 1% al 8% en los casos más habituales.

No obstante, la cosa cambia en cuanto el pensionista pasa el tramo de los 30.000 euros percibidos de manera anual (independientemente de la procedencia del dinero), dado que tendrá que tributar en torno al 15% de IRPF.

Por tanto y en caso de que la pensión de la persona no supere los límites establecidos un poco más arriba, queda exenta de tributar el IRPF, lo cual puede suponer una ayuda bastante significativa en determinados casos.