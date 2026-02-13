La AESAN retira dos lotes de Toblerone por falta de etiquetado en español

Atención los amantes del Toblerone en Catalunya porque la Agencia Española de Seguridad Alimenticia (AESAN) ha emitido una alerta sobre dos lotes de este famoso chocolate debido a un problema con el etiquetado en español.

Aunque no afecta a la seguridad ni a la calidad del producto, podría suponer un verdadero problema para los alérgicos a algunos de los componentes presentes en las barritas de chocolate.

Los lotes implicados son de la versión Toblerone 360GR Negro con nougat, 10% miel y almendras, concretamente OOY3154711 y OOY3155111, ambos con fecha de caducidad en 2027.

Estos productos estaban disponibles en varias comunidades autónomas, incluyendo Catalunya, Comunitat Valenciana, Baleares, Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, País Vasco y Comunidad de Madrid, aunque no se descarta que puedan encontrarse en otras regiones.

Desde Mondelēz International, fabricante de Toblerone, han confirmado que no hay ningún riesgo para la salud, y que la alerta se emite únicamente para garantizar que los consumidores puedan leer toda la información en español.

La empresa ya ha informado a las autoridades competentes a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), para que la información llegue a todos los consumidores que puedan tener estos lotes.