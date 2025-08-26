AESAN emite una alerta urgente: no consumas estas galletas de chocolate de una marca muy popular en España

Como ocurre en varias ocasiones, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha retirado del mercado un paquete de galletas de chocolate por la "posible presencia de partículas metálicas".

Mondelēz International ha decidido retirar de forma preventiva el lote tras identificar la posibilidad de que en un número reducido de unidades de este lote específico pudiese haber presencia de partículas metálicas.

Tal y como ha publicado en su página oficial, se trata de las galletas Pim's Naranja de la marca Fontaneda de 150 gramos, con el número de lote OHT1153212, y la fecha de consumo preferente al 30 de abril de 2026.

Fontaneda / Fontaneda

La AESAN ha sido informada de la alerta gracias a la Comunidad Autónoma de Madrid, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

La empresa fabricante ha sido quien ha comunicado la incidencia a las autoridades tras haber realizado un proceso de autocontrol y han asegurado que esta situación afecta únicamente al lote específico y que el resto de productos no está afectado.

Según ha informado la AESAN, los lotes afectados han sido distribuidos en Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco, sin descartar que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

La Agencia ha recomendado que las personas que tengan el producto en su domicilio, se abstengan de consumirlo.