SALUD
AESAN emite una alerta urgente: no consumas estas galletas de chocolate de una marca muy popular en España
Los lotes afectados han sido distribuidos en Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco
Como ocurre en varias ocasiones, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha retirado del mercado un paquete de galletas de chocolate por la "posible presencia de partículas metálicas".
Mondelēz International ha decidido retirar de forma preventiva el lote tras identificar la posibilidad de que en un número reducido de unidades de este lote específico pudiese haber presencia de partículas metálicas.
Tal y como ha publicado en su página oficial, se trata de las galletas Pim's Naranja de la marca Fontaneda de 150 gramos, con el número de lote OHT1153212, y la fecha de consumo preferente al 30 de abril de 2026.
La AESAN ha sido informada de la alerta gracias a la Comunidad Autónoma de Madrid, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).
La empresa fabricante ha sido quien ha comunicado la incidencia a las autoridades tras haber realizado un proceso de autocontrol y han asegurado que esta situación afecta únicamente al lote específico y que el resto de productos no está afectado.
Según ha informado la AESAN, los lotes afectados han sido distribuidos en Andalucía, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco, sin descartar que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.
La Agencia ha recomendado que las personas que tengan el producto en su domicilio, se abstengan de consumirlo.
En caso de que cualquier consumidor disponga del paquete afectado y quiera proceder a su devolución o solicitar cualquier aclaración al respecto, la compañía pone a su disposición el Servicio de Atención al Consumidor en el teléfono 900 963 248, de lunes a viernes en horario de 9 a 18 horas; o en el formulario de contacto de su página web.
- ¡Confirmado! Lamine Yamal hace oficial su relación con Nicki Nicole con esta foto
- La nueva mansión de Rafa Nadal: lujo en Mallorca tras su retirada
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Nunca solicites la jubilación dos años antes de la edad ordinaria
- Si eres catalán, te jodes': el incendiario choque lingüístico entre Pilar Rahola y Esperanza Aguirre
- Alfredo Duro, arrollado en el encierro de San Sebastián de los Reyes y 'El Chiringuito' manda un mensaje
- Una española que vive en Australia cuenta lo que nadie dice sobre el salario y el coste de vida: 'La hora la cobro a…
- El aviso de Jorge Rey sobre el huracán Erin: así afectará a España esta semana
- José Elías estalla contra la educación española: 'Si mis hijos sacan más de un 7 en el colegio, me enfado