Lo que las aerolíneas no quieren que sepas sobre el overbooking: tus derechos y cómo reclamar hasta 600€

Cada vez nos vamos acercando más al mes de abril, momento donde llega la Semana Santa y muchas familias deciden disfrutar de esa pequeña semana de vacaciones en algún lugar, habiendo así millones de desplazamientos en España.

Sin embargo si nuestro medio de transporte es un avión, debes de saber que existen una serie de derechos que debes de tener en cuenta y que, en muchas ocasiones, las aerolíneas aprovechan debido al desconocimiento sobre este tema.

En noviembre, el Gobierno avisó que podría haber multas de 179 millones de euros a cinco de las mayores aerolíneas sobre algunas de sus prácticas que para el pasajero son demasiado abusivas, como son Ryanair, Vueling, Volotea, Norwegian o Easyjet.

Aunque no lo creas muchas de las compañías aéreas se aprovechan del desconocimiento de los viajeros para no pagar las indemnizaciones que corresponden, o para no proporcionar servicios necesarios. Algo que obviamente no debería de ser así y por eso debes estar enterado del tema.

Esto es lo que dice Jordi Mercader, responsable del grupo al que pertenece Reclamio: "Según el Reglamento CE 261/2004, si te deniegan el embarque contra tu voluntad a causa de un exceso de viajeros a bordo del avión (overbooking) o por razones operativas y no renuncias voluntariamente a tu plaza, tienes derecho a recibir una indemnización por el perjuicio que se te ha ocasionado, siempre y cuando te hayas presentado a tiempo para facturar y con la reserva del vuelo y los documentos de viaje válidos".

Esto que conocemos como el 'overbooking es una de las prácticas más comunes dentro de las aerolíneas, sobre todo en las temporadas más altas como son Navidad o Semana Santa.

Si tú eres uno de esos afectados debo decirte que tienes derecho a una indemnización económica que es de 250 euros en vuelos de hasta 1.500 km de distancia; de 400 euros en vuelos de entre 1.500 km y 3.000 km de distancia; y de 600 euros en vuelos de más de 3.000 km de distancia .

Por lo que si eres uno de esos afectados, no te quedes callado y lucha por tus derechos, para así evitar que las aerolíneas sigan pensando que la gente no sabe lo que verdaderamente les pertenece.