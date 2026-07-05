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La Aemet suma más días a la calor en España: "Las temperaturas superarán los 37 grados"

Las temperaturas superarán los 37 °C en numerosas zonas del territorio peninsular. En los principales valles y áreas del interior se alcanzarán entre 40 y 42 °C, con registros que podrían ser aún más elevados en algunos puntos del valle del Guadalquivir

Dos mujeres aprovechan el calor para tomar el sol en los charcos de Valleseco, en Santa Cruz de Tenerife.

Dos mujeres aprovechan el calor para tomar el sol en los charcos de Valleseco, en Santa Cruz de Tenerife. / Andrés Gutiérrez

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Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

La llegada del verano ha venido acompañada de la subida de temperaturas. El Sol ya está aquí y también la calor sofocante, que obliga a las familias a ir a la piscina o a la playa. Pero esta semana, aterriza en España un fenómeno diferente: el 'domo de calor', que subirá las temperaturas del país de forma extrema, por encima de los 42°C en varios puntos del país.

La Agencia Estatal de Meteorología ha revisado este domingo su aviso especial por el episodio de altas temperaturas que afecta a gran parte de España. Según la última actualización, la ola de calor se prolongará más de lo previsto y continuará, como mínimo, hasta el próximo miércoles. En un nuevo comunicado, los meteorólogos explican que la situación podría alargarse incluso hasta el jueves. Aunque ese día comenzaría un descenso gradual de las temperaturas, todavía se mantendrán registros muy elevados en numerosas zonas del país.

El organismo ha advertido de que tanto las temperaturas máximas como las mínimas seguirán siendo excepcionalmente altas en buena parte de la Península y Baleares. En Canarias también persistirá un ambiente muy caluroso, por lo que se recomienda extremar las precauciones ante el riesgo que supone este fenómeno.

Tras un fin de semana marcado por el calor intenso, las previsiones apuntan a que el lunes será la jornada más sofocante de este episodio. Se esperan nuevos incrementos térmicos en el Cantábrico oriental, así como ascensos más moderados en el valle del Ebro, la Meseta Norte y varias áreas del este peninsular.

Por el contrario, en el oeste de Galicia la llegada de vientos procedentes del océano favorecerá un alivio térmico. Este cambio será especialmente perceptible en las zonas costeras, donde las temperaturas descenderán de forma significativa respecto a los días anteriores.

Hasta el miércoles

Las previsiones indican que durante el lunes los termómetros podrían situarse entre los 37 y los 39 grados en el interior de la Comunidad Valenciana, Mallorca, ambas mesetas y el Cantábrico oriental. En algunos puntos concretos, las máximas podrían superar la barrera de los 40 grados.

"Las previsiones indican que este episodio de calor intenso se mantendrá hasta el miércoles 8 de julio y no se descarta que pueda prolongarse hasta el jueves. A partir de entonces, se espera un descenso progresivo de las temperaturas, comenzando por el oeste de la Península", concluye.

En el suroeste peninsular continuarán registrándose valores de entre 39 y 41 grados, mientras que en el valle del Guadalquivir se esperan máximas cercanas a los 42 grados. También podrían alcanzarse cifras similares en el valle del Ebro y en algunas depresiones del nordeste.

Las recomendaciones de la AEMET

"Las temperaturas superarán los 37 °C en numerosas zonas del territorio peninsular. En los principales valles y áreas del interior se alcanzarán entre 40 y 42 °C, con registros que podrían ser aún más elevados en algunos puntos del valle del Guadalquivir", dice la AEMET.

Ante este escenario, las autoridades insisten en la importancia de protegerse del calor extremo. Se recomienda mantenerse bien hidratado, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día y prestar especial atención a personas mayores, niños y colectivos vulnerables, ya que las temperaturas seguirán siendo muy elevadas durante varios días más.

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"El calor extremo incrementa el riesgo para quienes realizan actividades al aire libre durante las horas de mayor insolación, especialmente en personas mayores, niños y otros colectivos vulnerables. Además, el peligro de incendios forestales será muy elevado en amplias zonas del país", avisa la Agencia, pidiendo precaución.

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