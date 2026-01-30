Tiempo
La AEMET revela si seguirán llegando borrascas y lluvias en febrero en España: "La incertidumbre aumenta notablemente"
La agencia publica la predicción a medio plazo después de un enero muy movido meteorológicamente
Menudo mes de enero termina en España, dejando registros muy importantes respecto a las precipitaciones desde el inicio del año. En Catalunya, por ejemplo, se ha vivido un mes especialmente húmedo, mientras que Galicia ha sido la protagonista del primer impacto de la mayoría de las borrascas atlánticas que han ido barriendo la península.
Por eso, son muchos los que desearían que la situación meteorológica mejorara en febrero, o que al menos haya más días de Sol, algo que se echa en falta en un país acostumbrado al buen tiempo la mayor parte del año.
En este sentido, la AEMET ha publicado la predicción para el próximo mes y ha revelado una mala noticia para los que querrían más cielos azules: "La primera semana de febrero, de los días 2 a 8, estará dominada por la llegada de borrascas atlánticas", apunta.
Añade que esta situación implicará "tiempo lluvioso en la mayor parte de España, especialmente en el oeste y sur de la Península, con nevadas copiosas en las montañas".
El viento y los temporales marítimos también volverán a ser protagonistas, aunque los termómetros se espera que se queden algo más frenados en valores que no serán especialmente bajos, incluso "superiores al promedio normal".
Segunda y tercera semana
La segunda semana, del 9 al 15, es algo más incierta ya que los modelos pierden precisión cuanto más lejos se pone el foco. Sin embargo, la agencia augura un "patrón atmosférico similar, con llegada de borrascas desde el Atlántico y precipitaciones en la mayor parte de la Península y Baleares, mientras que en el área mediterránea del levante y en Canarias predominaría un tiempo seco", con temperaturas nuevamente algo superiores.
Ya no hablemos de la tercera semana, la del 16 al 22, aunque sí que comenta que se espera que continúe la misma tónica: "Precipitaciones superiores a las habituales para la época en amplias zonas de la Península, salvo en el área mediterránea", dejándonos un nuevo mes en el que el paraguas seguirá siendo un complemento habitual. La misma tendencia habrá con las temperaturas, que serán "más altas de lo normal".
No obstante, la AEMET destaca que la predicción podría cambiar con el paso de los días, cuando se vayan acercando las fechas en cuestión.
