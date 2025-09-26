La AEMET responde: ¿El exhuracán Gabrielle podría llegar a Catalunya?

Esta semana ha estado marcada en meteorología por la evolución del huracán Gabrielle. Las previsiones indicaban que los restos del fenómeno podían meterse de lleno en la península en caso de continuar con su trayectoria, pero que también podía desviarse y afectar únicamente al noroeste del país.

No obstante, no sabríamos que rumbo seguiría hasta que llegara a las islas Azores, algo que ya ha ocurrido y que, por lo tanto, permite conocer el destino final de la gran borrasca generada a partir de ese monstruo de la naturaleza.

Así, la AEMET ha estado muy pendiente de la evolución de la situación y ahora ya se encuentra en disposición de revelar qué pasará con el ciclón que esperábamos que entrara en territorio peninsular, así como si llegará o no a Catalunya, en el lado opuesto de donde se esperaba que entrasen las nubes.

Lo primero que destaca es que el término 'ciclón' quedará atrás antes de que llegue a España, por lo que habrá que referirse al cúmulo nuboso como 'borrasca extratropical', ya que se habrá debilitado lo suficiente.

También indica que en lugar del norte, será el sur la zona que más afectaciones vivirá, con Andalucía como la primera Comunidad Autónoma que se verá afectada por los chubascos, especialmente el Golfo de Cádiz y las medianías de Huelva, aunque Portugal es la puerta de entrada real a la península y Extremadura también notaría los estragos.

🌀 La borrasca ex-Gabrielle (llamada así porque en origen era un ciclón tropical con ese nombre) se acercará a la Península este fin de semana.



➡️ Dará lugar a rachas muy fuertes de viento y lluvias en zonas del oeste y sur peninsular. pic.twitter.com/xA6L26dQTA — AEMET (@AEMET_Esp) September 25, 2025

Los efectos de Gabrielle en Catalunya

Aunque entre por el otro extremo, la borrasca puede dejarse notar en todo el país, también en el litoral mediterráneo, como la Comunitat Valenciana y Catalunya, así como en las Baleares.

Sin embargo, no será por culpa directa del exGabrielle, sino que reactivaría los chubascos que ya afectaron a este punto del país el fin de semana pasado, debido al aire frío de la Depresión Central, según apunta la web especializada 'tiempo.com'.

Así, habrá que estar al tanto de la evolución de la situación, pues no se descartan precipitaciones de cierta intensidad y tormentas localmente fuertes, aunque ya se puede asegurar, como hace la AEMET, que en ningún caso llegará un huracán a España.