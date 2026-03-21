La AEMET se queda sin nombres para las borrascas luego de un invierno que rompió récords

Desde 2017, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) nombra las borrascas y las danas con el objetivo de lograr eficiencia comunicativa, y esta temporada de invierno ha visto un particular incremento en estos fenómenos que ha batido un "récord absoluto".

Es la primera vez en la última década que, en el mes de marzo, se llega a la letra T, lo que representa 19 episodios adversos de relevancia. Como resultado, el organismo ha decidido crear una lista de reserva con cinco nombres adicionales que no se desvelarán salvo que sus usos sean necesarios.

Así lo ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, a 20minutos, quien determina que, de darse el caso, sería la primera vez en España que se agotan los 21 nombres propuestos para el nombramiento de borrascas en una temporada.

No obstante, el representante enfatiza que las nomenclaturas extra solo serán desveladas conforme vaya siendo necesario, es decir, "solo en el caso de que haga falta se nombrará a la borrasca correspondiente con el primer nombre de esa lista, luego el segundo, luego el tercero, y así sucesivamente, y se conocerá en el momento del nombramiento".

"Si hay que poner más nombres, se irán poniendo", añadió, enfatizando que la AEMET no va a dejar que borrascas o danas de importancia queden sin nombre que facilite su comunicación de cara al público.

Asimismo, agregó que es "el año que más borrascas se han nombrado porque estamos ya con la letra T, es decir, 19 borrascas". Asimismo, informa que "el precedente más cercano es el año 2023-2024 cuando se llegó hasta la letra R, con 17 borrascas y además la borrasca de la letra R tuvo lugar a mediados de abril. Ahora estamos a 20 de marzo y ya vamos por la T. Es el año que más rápido vamos en el tema de agotar nombres de borrascas".

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Finalmente, muchas personas se preguntan el porqué de este sistema de nomenclaturas, ante lo cual Del Campo subraya que se utilizan para "facilitar la comunicación de un episodio meteorológico de borrasca con gran impacto", por lo que no se nombran aquellas que sean de menor envergadura, sobre todo considerando que "ayuda a fijar la atención por parte del público y, por lo tanto, facilita la comunicación".