La AEMET predice la situación meteorológica para Nochevieja y Año Nuevo: "Prevalecerá un tiempo anticiclónico"

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha dado a conocer su predicción meteorológica para los últimos días del año y los primeros del 2026. Antes del 31 de diciembre, el ente público señala que en España "prevalecerá un tiempo anticiclónico", donde las nieblas serán las principales protagonistas.

La zona más afectada será el interior de Galicia, ya que se esperan nieblas densas y persistentes. En cambio, en Baleares habrá chubascos, pero de manera ocasional: "Aunque podrían afectar de forma aislada a puntos del litoral mediterráneo peninsular y Estrecho". También, en el Cantábrico se producirán lluvias débiles.

En cuanto a las temperaturas, la AEMET es clara: "Por lo general descenderán, con heladas en interiores la mitad norte y del cuadrante sureste peninsular, intensas en el Pirineo. Soplará tramontana con intervalos fuertes en Ampurdán, con viento moderado en litorales, Ebro y Baleares, y flojo en el resto".

La agencia estatal comparte que en nochevieja no habrá lluvias. Una situación que no será similar a inicio de año, ya que "se prevé un cambio de tiempo en la mayor parte del país, con las altas presiones retirándose y dando paso a una borrasca atlántica con frentes asociados".

Las lluvias empezarán en Canarias y el viernes llegarán a la Península: "Los mayores acumulados se darán en el tercio occidental, Pirineos, Alborán e islas Canarias, con probables acumulados significativos. Se prevén en forma de nieve en cotas altas de zonas de montaña de la mitad norte".

La AEMET desvela que las temperaturas aumentarán: "Probables descensos al final del periodo, y con heladas afectando al principio a interiores de la mitad norte y cuadrante sureste, tendiendo a perder extensión e intensidad a lo largo de los días".

Será un inicio de año donde predominará el viento de componentes sur y oeste, que provocará intervalos fuertes y rachas intensas en ambos archipiélagos y litorales y montañas de la Península.

Aún es pronto para saber la predicción meteorológica para la cabalgata de Reyes Magos, pero podría haber precipitaciones intensas, especialmente en el sureste de la península ibérica.