La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto Brasero, Mario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".

Esta mañana, la AEMET ha activado el aviso rojo en varias zonas de España. Una de las localidades afectadas es Menorca por el temporal marítimo, donde las olas superarán los siete metros de altura, aunque alguna podría alcanzar los 14 metros.

Por esta razón, el ente público es claro: "¡Peligro extraordinario! Es peligroso acercarse a primera línea de costa. En todo momento, sigue las recomendaciones de Protección Civil".

También hay dos avisos rojos en Pirineo de Girona y prepirineo de Barcelona por rachas de viento huracanadas, lo que provocará caída de ramas, árboles y otros objetos. "Es muy peligroso acudir a la montaña por las ventiscas: gran reducción de la visibilidad".

"Se prevé la entrada en cuña de altas presiones atlánticas por el norte peninsular aportando un flujo húmedo del noroeste mientras que persiste una situación de inestabilidad con bajas presiones en el área mediterránea", señala la AEMET.

La situación en Canarias es parecida, ya que se esperan cielos nubosos con probables lluvias débiles, especialmente en el norte de las islas montañosas. "En Canarias, ligeros descensos de temperaturas. Habrá heladas débiles en zonas de montaña", expone el organismo público.

Las temperaturas máximas ascenderán en la mitad occidental peninsular y el noreste, con ligeros descensos en otras zonas y en Baleares, especialmente en los Pirineos y de la Ibérica.

Noticias relacionadas

En cambio, las mínimas aumentarán ligeramente en Galicia, Cantábrico y suroeste, con descensos más acusados en el resto y Baleares, especialmente en la meseta.