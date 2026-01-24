AEMET pone en alerta a estas zonas de España: nieve, tormentas y vientos huracanados

Este fin de semana en España estará marcado por la borrasca Ingrid, que ha propiciado que AEMET lance varios avisos en diferentes zonas del país. Este temporal amenaza con nevadas copiosas y vientos huracanados: máxima precaución en todos los territorios, sobre todo en los más afectados.

El impacto de Ingrid este fin de semana

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene avisos activos para el 24 y 25 de enero de 2026 en catorce comunidades, con Galicia en alerta roja por olas de hasta 9 metros en el litoral. Se esperan nevadas desde cotas muy bajas (entre 300 y 500 metros en el norte, y entre 600 y 800 en el sur), acumulando hasta 20 centímetros en zonas como la Cordillera Cantábrica en León o Sanabria en Zamora.

También se esperan rachas de viento superiores a los 80 km/h en Galicia, Cantábrico, Estrecho y Mediterráneo, con posibles lluvias fuertes y tormentas en el tercio este. AEMET pone en aviso para que se tomen las precauciones necesarias y, en caso de temporal adverso, se minimicen las salidas y movilizaciones.

Las zonas más afectadas

En el norte predominan los avisos naranjas de AEMET por nieve y mar adverso: Asturias, Cantabria y País Vasco reportan acumulaciones de entre 5 y 10 centímetros con olas de 4 metros, mientras Castilla y León activa niveles similares en mesetas y montañas.

Al sur y este, Andalucía, Murcia y Valencia tienen activos los avisos amarillos por viento (70-80 km/h) y fenómenos costeros, con Canarias extendiendo avisos por mar de fondo hasta 5 metros. Para el domingo 25 de enero, la cota subirá ligeramente, pero persistirán nevadas en Pirineos y lluvias en la zona norte de Aragón.

Las autoridades recomiendan evitar las costas de las zonas alertadas, las carreteras secundarias con nieve (ya hay cerca de 900 kilómetros afectados) y extremar precauciones en conducción por hielo o viento lateral. En caso de emergencia, consulta el mapa oficial de AEMET y planes autonómicos como el PERI en Andalucía.