La AEMET pone en alerta roja el Mediterráneo y Roberto Brasero indica cuando terminará la ola de calor: "Buenas noticias"

Los días pasan, pero la ola de calor parece que se encuentra cómoda en España, pues estará presente durante todo el puente de agosto, como apuntaba el viernes la AEMET. Lo que antaño era una anomalía excepto en puntos concretos del país, sobre todo en el centro y sur, hoy es una realidad: los 40 grados se han convertido en temperatura habitual en toda la península.

Durante este verano se han registrado valores superiores a la barrera de los 40 grados, con valores de hasta 44 grados en zonas de Andalucía y con 42 o 43 grados en otros puntos del interior. Sin embargo, todo lo que empieza, acaba, y la ola de calor no será diferente. Antes, durante el sábado, la Agencia Estatal de Meteorología advierte del calor extremo en el valle del Guadalquivir, es decir en las provincias de Sevilla y Córdoba.

Nueva alerta roja de la AEMET

Aunque en un inicio la situación de más calor del país se esperaba en la comunidad andaluza, este no será el único horno del país. No obstante, sí que será el único punto donde se puede llegar a los 44 grados, un día más.

La AEMET ha lanzado un nuevo aviso donde añade dos zonas más a la alerta roja por altas temperaturas. La primera de ellas se encuentra en Catalunya, donde "se superarán los 42 grados" en Tarragona. El segundo enclave será la Comunitat Valenciana, con la provincia de Valencia como zona donde seguramente se alcance dicha temperatura.

De esta manera, en estas poblaciones se replicará el pico de calor que se vivió el viernes en el litoral cantábrico, donde la estación de la AEMET del aeropuerto de Bilbao registró una máxima de hasta 43,4 grados.

El fin de la ola de calor

Pese a la crudeza de los termómetros, no está todo perdido y al inicio del fin de semana, Roberto Brasero, el conocido meteorólogo de Antena 3, abre un hilo de esperanza para aquellos a quienes les está costando conllevar el calor.

Según el especialista, esta situación está a punto de llegar a su fin. Si bien es cierto que se está despidiendo "por todo lo alto", los próximos días se espera una normalización de la temperatura: "La semana que viene ya no hará tantísimo calor", asegura el especialista, que también añade que ocurrirá "a partir del martes".

Así lo confirma también la AEMET, que prevé la llegada de "una vaguada" que pondrá fin a la ola de calor y traerá "nubosidad baja en el entrono del cantábrico y norte de Galicia", y que se extenderá durante la tarde en "zonas de montaña y en el tercio este". Además, los chubascos podrían ser "localmente fuertes" en el entrono del Pirineo.