TIEMPO
La AEMET pone en alerta a España para la última semana de agosto: "Se espera una bajada"
Los meteorólogos anuncian distintos cambios para los siguientes días
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto Brasero, Mario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".
En el mes de agosto, España ha vivido una de las olas de calor más duras que se recuerdan hasta la fecha, concretamente con una duración de 16 días, según informó la AEMET a través de sus canales de comunicación. No obstante, la situación meteorológica ha cambiado de manera radical para la última semana de agosto.
El organismo público ha compartido la predicción semanal para esta semana, que ha empezado con la tarde del lunes con "chubascos ocasionales en el extremo este peninsular".
En respecto a la situación meteorológica del martes, se esperan "chubascos fuertes acompañados de tormenta en el nordeste peninsular" y el miércoles "chubascos en el extremo noroeste peninsular". Sin embargo, para el resto de semana no se esperan lluvias significativas.
Sobre las temperaturas, la AEMET ha expuesto que "en la Península y Baleares, las temperaturas serán las normales a esta época de finales de agosto, salvo entre el miércoles y viernes que se espera una bajada notable".
No obstante, el organismo público ha advertido que las temperaturas volverán a la normalidad a partir del fin de semana. Aunque, en Canarias se mantendrán estables durante la última semana de agosto.
En cambio, para los primeros días de septiembre aún se desconoce qué tiempo hará, pero la AEMET ha predicho que "compenzaría con temperaturas en general dentro de los valores normales, salvo en el noroeste peninsular, donde el ambiente sería más fresco".
Para la semana del 8 al 14 de septiembre, el organismo público ha señalado que "las temperaturas serían superiores a las normales en el este peninsular, sin que se pueda en estos momentos detallar una tendencia para las precipitaciones".
