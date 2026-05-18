TIEMPO
La AEMET pone en alerta a España: "Será una semana más cálida de lo normal"
El organismo público compartió la predicción semanal a través de sus canales de comunicación
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto Brasero, Mario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".
El mes de mayo está siendo bastante inestable en cuanto a la situación meteorológica, especialmente por los chubascos que han sido protagonistas durante la última semana. Sin embargo, las lluvias han quedado en un segundo plano, ya que la AEMET informó a través de sus canales de comunicación de que la semana del 18 al 24 de mayo "será más cálida de lo normal".
El principal motivo del buen tiempo que se prevé en casi toda España es por la extensión del anticiclón de las Azores hacia el este de la península ibérica, pues "dejará un tiempo estable en prácticamente en todo el país".
Para este lunes, el organismo público señaló que "predominarán los intervalos de nubes altas con nubosidad de evolución diurno. No obstante, bajo un flujo del noroeste y con la llegada de un frente a Galicia a últimas horas, en el extremo norte se esperan intervalos de nubosidad baja y lloviznas dispersas".
Respecto a las temperaturas, la AEMET desveló que se espera que asciendan de manera progresiva, pero a partir del miércoles o jueves "se podrán superar los 32 a 34 grados en buena parte del nordeste y mitad sur de la Península".
Por otro lado, el ente público compartió que "es probable que se registren noches tropicales", donde se prevé "temperaturas mínimas de 20 °C o más", sobre todo en la mitad sur.
En cuanto a las precipitaciones, la AEMET dio buenas noticias a los españoles: "Serán escasas". Aparte, destacó que "son inferiores a las habituales para estas fechas, especialmente en el tercio norte del país".
Durante la próxima semana, la situación será similar: "Es probable que se trate de un período más cálido de lo normal en la mayor parte del país". No obstante, el organismo público avisó de que hay bastante incertidumbre, algo habitual en pronósticos a tan largo plazo.
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