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TIEMPO

La AEMET pone en alerta a España para el fin de semana: "Temperaturas muy altas, donde se podrán superar los 42 grados en estos puntos del país"

El organismo público compartió un nuevo aviso a través de sus canales de comunicación

Valencia VLC Ola de calor en la playa de las Arenas y Malvarrosa

Valencia VLC Ola de calor en la playa de las Arenas y Malvarrosa / Daniel Tortajada / LEV

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Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto BraseroMario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".

El mes de julio está siendo especialmente complicado en términos meteorológicos, debido a las altas temperaturas, pero lo peor está por llegar, según avisó la AEMET a través de sus canales de comunicación. En el último comunicado, el ente público señaló que se vivirán "temperaturas muy altas y persistentes en la Península y Baleares".

El organismo informó que "el patrón de bloqueo, que actualmente está dando lugar a temperaturas muy elevadas en la mitad oriental peninsular, volverá a reforzarse a lo largo del próximo fin de semana con el establecimiento de una dana al oeste de la península ibérica", lo que provocará "la entrada de una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión sobre buena parte de la Península y Baleares".

Por esta razón, la AEMET avisó de que "durante el fin de semana ya se podrán superar los 40 grados en zonas del sur y este de la Península, así como en Baleares".

Valencia. VLC. Calor, termómetro plaza del Ayuntamiento

Valencia. VLC. Calor, termómetro plaza del Ayuntamiento / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Una situación que preocupa, especialmente por los posibles incendios: "El nivel de peligro de incendio aumentará de nuevo hasta situarse en valores extremos, lo que irá acompañado de posibles tormentas vespertinas secas en áreas de montaña".

Será un fin de semana caluroso, aunque el lunes aumentarán las temperaturas en la Península.

"Estos ascensos podrían ser localmente más marcados entre el martes 21 y el miércoles 22, cuando se superarían los 40 grados de forma generalizada en el interior de la mitad sur peninsular, alcanzándose también este umbral en el valle del Ebro y zonas bajas aledañas. Incluso se podrían registrar 42 - 44 grados en depresiones y valles de Andalucía y puntos de La Mancha".

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"La evolución del episodio, así como su intensidad y las zonas más afectadas, están sujetas a una alta incertidumbre", concluyó la AEMET en el comunicado.

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