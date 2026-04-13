La AEMET pone en alerta a España: "La semana comenzará con ambiente frío, pero..."

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto Brasero, Mario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".

El mes de abril está siendo especialmente complicado en términos meteorológicos, ya que se están viviendo días de mucho calor, pero también siguen siendo protagonistas las lluvias y las rachas de viento en muchos puntos de España.

Ayer, el organismo público compartió la predicción semanal en X, antes conocido como Twitter. En primer lugar, la AEMET avisó de que "la semana comenzará con ambiente frío, pero a partir del miércoles se registrarán temperaturas altas para el mes de abril. Más de 25ºC en amplias zonas".

El ente ya señaló que este lunes estaría marcado por las lluvias: "El lunes aún habrá chubascos en el este peninsular, pero irán a menos y el resto de los días apenas lloverá".

Las precipitaciones serán protagonistas en el área del norte peninsular, especialmente en puntos del extremo norte y Baleares. Además, se esperan rachas de viento muy fuertes en el este de la península. Por otro lado, tanto Baleares como Canarias habrá temporal marítimo.

Sin embargo, la situación meteorológica dará un vuelco radical, pues se espera de que martes a domingo predomine "el sol y sin precipitaciones significativas".

Respecto a las temperaturas, la AEMET fue clara: "La semana comenzará con temperaturas por debajo de lo normal, subiendo progresivamente a lo largo de la semana".

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"Las temperaturas máximas para el fin de semana se esperan muy altas, más propias de mes de junio", informó el ente público en la red social de Elon Musk.