La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto Brasero, Mario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".

Esta mañana, el ente público compartió el tiempo que se prevé durante este lunes 30 de marzo de 2026. En primer lugar, informa que "llega la entrada de un flujo húmedo de norte en la Península y Baleares bajo la influencia de un anticiclón en el noroeste peninsular".

Por esta razón, la AEMET es clara: "Se esperan cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte peninsular y precipitaciones débiles y persistentes en la vertiente cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos, quedando los cielos poco nubosos en la mitad sur peninsular y Baleares".

La situación meteorológica podría complicarse en las Baleares debido a la presencia de una DANA al norte de África, lo que daría lugar a un tiempo más inestable y a una baja probabilidad de chubascos.

"Se esperan precipitaciones en forma de nieve en montaña, con la cota de nieve en ascenso de los 500/700 m a 1200/1500 m en el Pirineo, y de 800/1000 m a quedar por encima de 1500/1800 m en el resto de montañas de la mitad norte", señaló la AEMET.

Según el público organismo, en Canarias predominarán los cielos nublados o con intervalos nubosos en el norte de las islas, mientras que en el sur se mantendrán poco nubosos o despejados. Las temperaturas se mantendrán sin cambios respecto a los últimos días.

En cuanto a la Península, el ente público indicó que las temperaturas máximas aumentarán en la mayor parte del territorio peninsular y en Baleares, salvo en el Estrecho y en los litorales de Alborán, donde se esperan descensos.

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Estos aumentos podrían ser notables en el área pirenaica, el este de la meseta sur y el sur del sistema Ibérico.