La AEMET pone en alerta a España por la ola de calor: "El martes será el día más álgido"

España afronta un episodio de calor extremo que mantiene en alerta al país desde el domingo, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó los avisos ante la llegada de una masa de aire muy cálido de origen sahariano. Desde entonces, las temperaturas han ido subiendo de forma generalizada.

Los efectos de la situación ya se han notado en varios puntos del territorio, ya que se han alcanzado valores muy elevados, con hasta 40 grados en el valle del Ebro, el nordeste y el interior del País Vasco, mientras que en el sur se han llegado a registrar hasta 42 grados.

Según explica la AEMET, el origen de este episodio se encuentra en una combinación de factores atmosféricos que favorecen la llegada y permanencia del aire cálido sobre la Península. "La dorsal que se está desarrollando sobre Europa contribuirá a la formación de una situación de bloqueo", mientras que "el descuelgue de una Dana al oeste de la península ibérica" condicionará la circulación durante los próximos días.

Los expertos advierten de que "se espera un nivel de peligro importante en las horas centrales del día", especialmente para personas vulnerables, mayores o quienes realicen actividades al aire libre. Además, subrayan que "las noches también serán muy cálidas en amplias zonas", aumentando el impacto del calor acumulado durante varios días consecutivos.

El martes será la jornada más extrema y podría convertirse en "el día álgido del episodio", con temperaturas que podrían superar ampliamente los 42 grados e incluso alcanzar los 44 grados en puntos del Tajo y del Guadalquivir.

La primera ola de calor del verano irrumpe con temperaturas de hasta 43 grados / a

La AEMET advierte de que la inestabilidad asociada a la Dana podría favorecer la aparición de tormentas en zonas del interior y del norte peninsular, que en muchos casos serán de escasa precipitación pero acompañadas de rachas de viento fuertes, un factor que complica aún más la situación en un entorno ya muy seco y con altas temperaturas.

A partir del miércoles comenzará un cambio progresivo, aunque todavía con incertidumbre en su evolución. Los meteorólogos apuntan a que lo más probable es que se inicien descensos térmicos por el oeste y el noroeste peninsular, mientras que el calor podría resistir en el este y en Baleares, donde seguirán registrándose temperaturas muy altas para la época.

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Entre el jueves y el viernes, el escenario más probable es que esos descensos se extiendan a más zonas del país, lo que podría marcar el final del episodio de ola de calor como tal. Aun así, las temperaturas seguirán siendo altas para la época del año y el riesgo de incendios continuará siendo elevado en muchas regiones.