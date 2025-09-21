La AEMET pone en alerta a España por la llegada de tormentas: "¡Precaución!

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto Brasero, Mario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".

El mes de septiembre está marcado por la inestabilidad climatológica: algunos días de mucho calor y otros de mal tiempo. No obstante, todo apunta a que las altas temperaturas continuarán la próxima semana, aunque este domingo se espera mal tiempo en ciertas zonas de España.

La AEMET ha anunciado a través de sus canales de comunicación que para la jornada de hoy se esperan "tormentas muy fuertes", especialmente en zonas del norte y este peninsular, así como en Baleares.

El organismo público ha advertido que "los chubascos pueden superar 40 mm en una hora". La AEMET ha señalado que "en el alto Ebro y Pirineos los acumulados de lluvia serán significativos".

La Agencia de Meteorología ha activado la alerta naranja en gran parte de Catalunya, especialmente en Girona, Barcelona, Tarragona y zonas del interior, así como en Aragón, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.

La AEMET ha advertido que todas las zonas en aviso naranja se encuentran en una situación de peligro importante, por lo que recomienda evitar los desplazamientos innecesarios. Por ello, ha querido recordar a los ciudadanos de estas localidades que extremen la precaución.

En cuanto a los avisos amarillos, afectan a la costa y zonas interiores de Asturias, al interior de Castilla-La Mancha, al norte de Cantabria y del País Vasco, así como a Navarra.

La situación meteorológica no cambiará para el incio de semana, ya que continuará la bajada de temperaturas, "dejando un ambiente otoñal". Sin embargo, Jorge Rey ha advertido que a finales de semana volverán a ascender.