La AEMET pone en alerta a España: la borrasca Oriana trae vientos huracanados, lluvias abundantes y nieve

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha avisado que el país afronta varios días de condiciones meteorológicas adversas, con viento intenso, precipitaciones y nevadas en distintas zonas.

Según los expertos, "esta tarde se esperan rachas de viento fuertes o muy fuertes en el centro, este peninsular y Baleares", lo que mantiene activas las alertas en varias comunidades como Cataluña, donde las rachas de viento han superado los 120 km/h.

Para este jueves, la AEMET describe "una situación de transición entre el paso de frentes en la Península y Baleares", y podrían producirse lluvias localmente fuertes o acompañadas de tormenta en el extremo occidental.

En montaña se esperan nevadas en el norte, con cotas que bajarán hasta los 1.300‑1.600 metros, mientras que en Pirineos comenzarán alrededor de los 1.600‑1.800 metros.

El viernes, se espera la llegada de la borrasca Oriana que afectará a toda la península y Baleares, dejando precipitaciones generalizadas: "El viernes y sábado provocará rachas muy fuertes de viento, temporal marítimo, lluvias abundantes y nevadas en cotas bajas".

La AEMET señala que los mayores acumulados se esperan en Galicia, Cantábrico, sierras del centro peninsular, el Estrecho y las sierras de Andalucía. La nieve continuará en montaña, con cotas que bajarán hasta 700‑1.400 metros según la región.

El sábado, aunque la inestabilidad comenzará a remitir en el sur, persistirá en el norte peninsular, Baleares y sierras del sudeste. Los expertos advierten que "la cota de nieve descenderá hasta 600‑900 metros en la Península y 400‑600 metros en el tercio oriental, con viento muy intenso en la mitad oriental, Baleares y zonas montañosas".

Para el domingo, se espera una mejora generalizada, con predominio del sol y sin precipitaciones significativas. La AEMET señala que la próxima semana será "en general estable, sin precipitaciones destacables", aunque se mantendrán temperaturas bajas en zonas de montaña y heladas nocturnas en muchas regiones.