Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona - AtléticoCopa del ReyDónde ver Barcelona - AtléticoAlineación BarcelonaLesión KoundéFinal Copa del ReyPremier League directoEspaña - IslandiaLesión RodrygoDucatiNewcastleJoaquin DelgadoClasificación LaLigaConflicto Irán y Estados UnidosFirmas Elecciones BarçaMbappé LesiónHorarios F1 AustraliaRFEFJosé Luis SánchezPartidos Copa del Rey hoyMastantuonoCarlos AlcarazPróximo partido AlcarazBadosa Indian WellsUFC 326 horariosSeixas PogacarPogacarArnold Classic 2026Próxima carrera MotoGPCuadro Champions octavosBonolotoElecciones Barça 2026TrumpJuegos gratis PS Plus marzoJorge ReyDónde ver F1Paco González
instagramlinkedin

TIEMPO

La AEMET pone en alerta a España por la borrasca Regina: "Provocará lluvias y tormentas"

El ente público compartió la predicción meteorológica en sus canales de comunicación

Nuevo aviso de la AEMET

Nuevo aviso de la AEMET / X

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto BraseroMario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".

El inicio del mes de marzo está marcado por la inestabilidad meteorológica, ya que la borrasca Regina ha puesto el país patas arribas. Desde la AEMET, fueron claros: "Generará vientos procedentes del norte de África, transportando polvo en suspensión a la Península y Baleares".

El ente público señaló que también provocará lluvias: "Arrastrarán ese polvo hasta la superficie. Así pues, serán probables en los próximos días lluvias en forma de barro". Esta tarde, la AEMET compartió una nota informativa, donde expuso que habrá "precipitaciones y tormentas intensas en el este y sur peninsular por la borrasca Regina".

Esta situación meteorológica aguantará hasta el domingo 8 de marzo. Sin embargo, el ente público advirtió: "Es difícil precisar dónde se producirán las lluvias y tormentas más adversas".

Se prevé que mañana las tormentas se extiendan por el área del mar de Alborán, afectando desde primeras horas de la madrugada al Estrecho y a los litorales mediterráneos de Andalucía, con chubascos intensos y persistentes.

"El jueves 5 se espera que los chubascos más intensos y persistentes afecten a la fachada mediterránea, con mayor probabilidad en áreas del sur de Valencia, Bajo Ebro y este de Cataluña, ocasionalmente acompañados de tormenta", destapó la AEMET.

De cara al fin de semana, el organismo público explicó que los chubascos seguirán con mayor intensidad y persistencia, especialmente en el norte de la fachada mediterránea y zonas del Cantábrico occidental.

Noticias relacionadas

Por último, la AEMET indicó que, debido a la total incertidumbre sobre el impacto que podría tener la borrasca Regina, es crucial seguir de cerca las actualizaciones de la predicción.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una actriz se planta frente a un taxista tras un episodio de catalanofobia: 'Le dije que era un fascista
  2. Pablo Motos se sincera: "Ahora que mis padres han fallecido lo puedo contar"
  3. Un español que vive en Suiza destapa la realidad de los gastos: 'Es lo más caro
  4. Buenas noticias para las familias con hijos: el Gobierno da el' OK' a una ayuda de 2.400 euros
  5. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para el mes de marzo: 'Llega una DANA
  6. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Cuantas más veces llegues tarde a tu trabajo más difícil será para la empresa despedirte
  7. La madre de Daniel Sancho pierde los papeles y se enfrenta a una denuncia por agresión: 'Llegaron a las manos
  8. Jorge Rey revela la noticia menos esperada para la Semana Santa: 'Vuelven las lluvias y el frío polar

Rosalía, pendiente a la remontada del Barça

La AEMET pone en alerta a España por la borrasca Regina: "Provocará lluvias y tormentas"

La AEMET pone en alerta a España por la borrasca Regina: "Provocará lluvias y tormentas"

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump anuncia escolta militar para cruzar Ormuz

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump anuncia escolta militar para cruzar Ormuz

Trump amenaza a España y advierte a Pedro Sánchez: "Se acabó"

Trump amenaza a España y advierte a Pedro Sánchez: "Se acabó"

Confirmado: Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se casan en secreto en Mónaco antes de la F1

Confirmado: Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se casan en secreto en Mónaco antes de la F1

El nuevo 'capricho' de Mbappé tras sacarse el carnet: un BMW i7 de casi 5,5 metros

El nuevo 'capricho' de Mbappé tras sacarse el carnet: un BMW i7 de casi 5,5 metros

El Gobierno permite consultar cuánto has cobrado del paro desde el móvil: así cambia Mi Carpeta Ciudadana

El Gobierno permite consultar cuánto has cobrado del paro desde el móvil: así cambia Mi Carpeta Ciudadana

Sarah Santaolalla, lesionada tras su enfrentamiento con Vito Quiles: "Estoy acojonada"

Sarah Santaolalla, lesionada tras su enfrentamiento con Vito Quiles: "Estoy acojonada"