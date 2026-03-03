La AEMET pone en alerta a España por la borrasca Regina: "Provocará lluvias y tormentas"

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto Brasero, Mario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".

El inicio del mes de marzo está marcado por la inestabilidad meteorológica, ya que la borrasca Regina ha puesto el país patas arribas. Desde la AEMET, fueron claros: "Generará vientos procedentes del norte de África, transportando polvo en suspensión a la Península y Baleares".

El ente público señaló que también provocará lluvias: "Arrastrarán ese polvo hasta la superficie. Así pues, serán probables en los próximos días lluvias en forma de barro". Esta tarde, la AEMET compartió una nota informativa, donde expuso que habrá "precipitaciones y tormentas intensas en el este y sur peninsular por la borrasca Regina".

Esta situación meteorológica aguantará hasta el domingo 8 de marzo. Sin embargo, el ente público advirtió: "Es difícil precisar dónde se producirán las lluvias y tormentas más adversas".

Se prevé que mañana las tormentas se extiendan por el área del mar de Alborán, afectando desde primeras horas de la madrugada al Estrecho y a los litorales mediterráneos de Andalucía, con chubascos intensos y persistentes.

"El jueves 5 se espera que los chubascos más intensos y persistentes afecten a la fachada mediterránea, con mayor probabilidad en áreas del sur de Valencia, Bajo Ebro y este de Cataluña, ocasionalmente acompañados de tormenta", destapó la AEMET.

De cara al fin de semana, el organismo público explicó que los chubascos seguirán con mayor intensidad y persistencia, especialmente en el norte de la fachada mediterránea y zonas del Cantábrico occidental.

Por último, la AEMET indicó que, debido a la total incertidumbre sobre el impacto que podría tener la borrasca Regina, es crucial seguir de cerca las actualizaciones de la predicción.