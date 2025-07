La AEMET pinta de naranja el Mediterráneo: Los territorios en alerta por las lluvias intensas de este miércoles

Después de tantos días de calor y con un verano donde las temperaturas están alcanzando nuevas cotas, toda bajada de los termómetros es destacable. Precisamente, esto es lo que ocurre a partir de este miércoles en Catalunya y la Comunitat Valenciana, que se suma a las advertencias de los expertos meteorólogos por las intensas lluvias que se esperan.

Así, los mapas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apuntan a una jornada donde prácticamente todo el territorio está pintado de amarillo o naranja debido a los chubascos que regaran buena parte de la costa mediterránea.

Según apuntan sus modelos estadísticos, la inestabilidad aumenta y los cielos nubosos serán los protagonistas en casi todo el territorio mencionado. Los expertos indican que las tormentas más fuertes no llegarán hasta la tarde, aunque en Aragón ya se ha activado la alarma amarilla desde las 9 horas.

En Catalunya, en cambio, el aviso ha empezado a las 10 horas, aunque el amarillo se vuelve naranja a partir de las 12 horas y se alargará hasta última hora del día. La AEMET alerta de la posibilidad de que caigan 40 milímetros de agua e incluso granizo en el lapso de una hora, sobre todo en el Pirineo, Prelitoral y zona central.

Mientras, a pie de mar será a partir de las 20 horas cuando pueden caer las tormentas más fuertes en la costa central. Esta situación se espera que continúe el jueves, aunque las nubes y tormentas abandonarán la costa y se adentrarán hacia el interior de la mitad oriental.

Por otro lado, la Comunitat Valenciana entrará en zona de peligro naranja desde el momento en el que se active la alerta, a las 12 horas, y hasta el final de la jornada, aunque solamente en el norte, al límite con Catalunya. En el interior de Castellón, el aviso amarillo se adentra hasta zona aragonesa, que también espera fuertes lluvias. Las lluvias persistirán el jueves y se extenderán por toda la Comunidad Autónoma, siendo de carácter fuerte y persistente por la tarde.

Además de agua, las tormentas traen una bajada de las temperaturas que darán un respiro a quienes no soportan el calor sofocante de este verano. Si bien es cierto que podrían ascender las mínimas, las máximas no subirán tanto en el interior y no aumentarán en la costa, dejando la máxima en los 30 grados en la ciudad de Barcelona.

La jornada de mañana será más fresca, con máximas que no superarán los 25 grados en Barcelona o Tarragona y las mínimas serán de entre 17 y 21 grados, confirmado el contraste térmico con el inicio de la semana. En la zona valenciana, la máxima de mañana se situará en los 31 grados en Alicante y las mínimas descenderán hasta los 20 grados en las provincias de Valencia y Castellón.