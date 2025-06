La AEMET pinta España de naranja: Las alertas por la ola de calor activas en todo el país

Ahora sí, la ola de calor ya está entre nosotros y está dejando temperaturas récord ya no solo para un mes de junio, sino respecto a otros veranos al completo: en Huelva, por ejemplo, este sábado se registraron 46º C.

El calor es sofocante en la mayoría de poblaciones del país y las autoridades trabajan para concienciar a la gente de la necesidad de resguardarse durante las horas más críticas e hidratarse todo el día.

Por su lado, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado sus ya famosas alertas por todo el territorio y han dejado un mapa de España prácticamente entero pintado del color amarillo y naranja de característico de los avisos de calor intenso. De hecho, cuenta con un aviso especial que se activó precisamente por la presente ola de calor.

En todas las comunidades autónomas hay, al menos, una parte que cuenta con una advertencia y en muchas de ellas no se salva ninguna parte. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, todo su territorio es de color naranja y se esperan temperaturas de entre 37º C y 39º C durante el mediodía o la tarde, pues el aviso terminará a las 20 horas.

Sin embargo, donde más pronto subirán los termómetros hoy es en Catalunya, donde el aviso se activará a partir de las 12 horas. Solamente se salva la punta noroccidental, en la Vall d'Aran, como un oasis dentro de los colores naranjas de las comarcas de Lleida, donde se alcanzarán los 40º C nuevamente, igual que en el sur de Tarragona. También se esperan altas temperaturas en el litoral nororiental de las comarcas de Girona y el resto de la zona está cubierta de color amarillo. En Barcelona los termómetros escalarán hasta los 34º C.

Aragón también cuenta con buena parte de su terreno con alerta naranja, concretamente en la provincia de Teruel, donde también llegarán a los 40º C, aunque en Zaragoza o Huesca la temperatura tampoco se quedará corta.

Esta misma dinámica se sigue en Extremadura, donde tanto Badajoz, como Cáceres cuentan con alerta naranja, con temperaturas de entre 40º C y 42º C, de las más altas de España. No obstante, la AEMET espera que el récord se registre en Andalucía, concretamente en el Valle del Guadalquivir a su paso por Jaén, con posibilidad de llegar a los 43º C.

También de naranja lucen partes de Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Región de Murcia, la Comunidad Foral de Navarra o La Rioja, incluso Galicia contará con zonas donde llegarán a los 39º C, como en Lugo, Ourense o Pontevedra, aunque los registros superarán los 35º C en buena parte del territorio.

Aunque durante el lunes se reducirán las zonas afectadas por las temperaturas extremas, seguirá haciendo muchísimo calor y se mantienen las precauciones en todo el país.