TIEMPO
La AEMET y el Meteocat coinciden con la borrasca Pedro: "Se vienen rachas de viento muy fuertes"
El ente público anuncia la entrada de una masa de aire frío y húmedo
La borrasca Pedro ya es una realidad en España. El temporal provocará fuertes rachas de vientos, en el litoral cantábrico, este y sureste peninsular y Baleares, que pueden ser puntualmente huracanadas, ya que pueden superar los 120 km/h, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través de la página web.
Esta situación meteorológica se debe por la entrada de una masa fría y húmeda, lo que provocará "precipitaciones en la mitad norte peninsular con rachas de viento muy fuertes y con cota de nieve que bajará a 800-1000 en la madrugada del jueves". Aparte, de una bajada de temperaturas considerable.
Respecto a las temperaturas, la AEMET señala que "máximas en descenso generalizado en todo el territorio, notable en zonas del litoral cantábrico, Pirineo, sureste peninsular y zonas altas del interior".
En cambio, "las mínimas tendrán un descenso en la Península y Baleares con ligeros ascensos en depresiones del noreste y localmente en el sureste", según el ente público.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) coincide con la predicción de la AEMET y comunica qué pasará en Catalunya durante la jornada de hoy: "El jueves comienza con los restos de algunos chubascos en el extremo NE y temperatura más alta, excepto en las cotas altas donde ya empieza a bajar".
Por otro lado, el ente público asegura que "el paso del frente abre sus puertas al viento de oeste, que ya sopla con rachas fuertes en gran parte del país, y que se reforzará durante la mañana".
Sin embargo, el Meteocat avisa: "Predominio del ambiente soleado, con algunas nubes transitorias. Sin embargo, nubes abundantes y precipitación en el extremo norte del Pirineo".
Para este fin de semana se espera que predomine el sol en toda la Península, aunque no se descartan algunos chubascos en determinados puntos del país, especialmente en el norte.
- Jesús Calleja, obligado a abandonar 'Universo Calleja' tras un grave accidente: 'Tengo el hueso al aire
- Así es la espectacular casa de 6.000 metros de Courtois: en un bosque, blindada y vecino de Topuria y Melendi
- Sale a la luz la nueva ilusión de Garnacho: 'Ambos han compartido la misma fotografía
- Niño Becerra, economista, tajante sobre la posible vuelta de los peajes en la AP-7 y otras autopistas: 'Tiene que pagarlo...
- Así es la casa de Fernando Alonso en Asturias de casi 20 millones: Pista de karts, campo de golf y hasta un museo
- Un aficionado del Barça empieza un viaje de Gijón a Madrid a pie para protestar por el arbitraje: 'Espero llegar en 12 días
- Precio del euríbor hoy, 16 de febrero de 2026: la cuota da una alegría a los hipotecados
- Precio del euríbor hoy, 18 de febrero de 2026: la cuota baja con fuerza y da una alegría a los hipotecados