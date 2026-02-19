La AEMET y el Meteocat coinciden con la borrasca Pedro: "Se vienen rachas de viento muy fuertes"

La borrasca Pedro ya es una realidad en España. El temporal provocará fuertes rachas de vientos, en el litoral cantábrico, este y sureste peninsular y Baleares, que pueden ser puntualmente huracanadas, ya que pueden superar los 120 km/h, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través de la página web.

Esta situación meteorológica se debe por la entrada de una masa fría y húmeda, lo que provocará "precipitaciones en la mitad norte peninsular con rachas de viento muy fuertes y con cota de nieve que bajará a 800-1000 en la madrugada del jueves". Aparte, de una bajada de temperaturas considerable.

Respecto a las temperaturas, la AEMET señala que "máximas en descenso generalizado en todo el territorio, notable en zonas del litoral cantábrico, Pirineo, sureste peninsular y zonas altas del interior".

En cambio, "las mínimas tendrán un descenso en la Península y Baleares con ligeros ascensos en depresiones del noreste y localmente en el sureste", según el ente público.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) coincide con la predicción de la AEMET y comunica qué pasará en Catalunya durante la jornada de hoy: "El jueves comienza con los restos de algunos chubascos en el extremo NE y temperatura más alta, excepto en las cotas altas donde ya empieza a bajar".

Por otro lado, el ente público asegura que "el paso del frente abre sus puertas al viento de oeste, que ya sopla con rachas fuertes en gran parte del país, y que se reforzará durante la mañana".

Sin embargo, el Meteocat avisa: "Predominio del ambiente soleado, con algunas nubes transitorias. Sin embargo, nubes abundantes y precipitación en el extremo norte del Pirineo".

Para este fin de semana se espera que predomine el sol en toda la Península, aunque no se descartan algunos chubascos en determinados puntos del país, especialmente en el norte.