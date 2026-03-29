TIEMPO
La AEMET lanza la predicción semanal para Semana Santa: "Se espera..."
El ente público compartió a través de sus canales de comunicación el tiempo que hará la próxima semana
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto Brasero, Mario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".
Ayer, el ente público lanzó la predicción semanal para Semana Santa a través de sus canales de comunicación, donde se indicó que comenzará marcada 'por la entrada de una masa de aire polar sobre la Península y Baleares', lo que provocará precipitaciones que podrían convertirse en nieve en zonas del tercio norte peninsular.
Para este domingo, la AEMET expresó que "las temperaturas descenderán de forma prácticamente generalizada, con heladas en zonas de montaña y de la meseta Norte". Una de las zonas más afectadas serán las Baleares, ya que se esperan rachas de viento muy fuertes y lluvias.
Desde el lunes 30 hasta el jueves 2, el ente público informó que "se espera estabilidad en la Península y Baleares, con precipitaciones limitadas al tercio norte, donde se podrían presentar en forma de nieve en las zonas montañosas".
Sin embargo, la AEMET alertó sobre la presencia de un sistema de bajas presiones, cuya posición exacta es incierta, que podría generar precipitaciones en los tercios este y sur de la Península, especialmente en Baleares.
"Las temperaturas aumentarán, con heladas en entornos de montaña y puntos de la meseta Norte, tendiendo a menos. Soplará viento de componente norte, con rachas muy fuertes en amplias zonas del cuadrante nordeste peninsular", señaló la AEMET.
De cara al fin de semana, el ente público expuso que aún es pronto para saberlo, pero "se prevé la entrada de un frente atlántico débil que dejará abundante nubosidad y precipitaciones en la vertiente norte peninsular".
No obstante, a partir de mitad del sábado se espera un ascenso de las temperaturas y que el tiempo sea estable en toda la Península, con cielos poco nubosos también en el extremo norte.
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