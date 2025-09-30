La AEMET lanza nuevas alertas por lluvias: el temporal se alarga más de lo esperado

La llegada del otoño ha traído consigo una serie de alertas importantes por lluvias que están provocando inundaciones en ciertas partes concretas de la península ibérica.

No obstante, estamos hablando de un emporal que no sería cosa de una sola jornada, dado que la AEMET ha lanzado nuevas advertencias para hoy, día 30 de septiembre.

En este sentido, la agencia de meteorología vuelve a lanzar alertas por intensidad de lluvias en la Comunidad Valenciana, destacando el litoral norte de Valencia, el litoral norte de Castellón y el interor de Alicante.

Sin embargo, la AEMET asegura que este temporal se extenderá a otras Comunidades Autónomas con el paso de las horas, por lo que aconseja extremar las precauciones.

De esta manera, otra de las regiones afectadas por estas alertas se corresponde con las Islas Baleares, donde habrá intensas lluvias tanto en el sur de Mallorca como en su levante.

Además, existe una tercera Comunidad Autónoma que estaría bajo riesgo y se correspondería con Murcia; concretamente, en las zonas de Campo de Cartagena y Mazarrón-Murcia.

En este caso, la AEMET avisa de que estas regiones deberán prevenirse de la acumulación de agua provocada por las lluvias, dado que esta alcanzará cifras de hasta 90 mm en el caso de Baleares.

Desde este mismo punto, solo nos queda esperar a que la AEMET lance la previsión del próximo 1 de octubre para que podamos conocer cómo avanzará el temporal a lo largo de la semana.