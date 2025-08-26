TIEMPO
La AEMET lanza un aviso y muchos ya se preparan: atención a lo que viene
Los expertos meteorólogos han anunciado cambios en el tiempo
Desde hace unos días, la inestabilidad ha sido la protagonista del panorama meteorológico. Tras varias jornadas marcadas por el calor intenso, las temperaturas han experimentado un descenso progresivo acompañado de nubosidad, e incluso fuertes lluvias.
Ahora, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha explicado que este martes, un frente atlántico poco activo dejará cielos nubosos o cubiertos con probables lluvias débiles y dispersas en el norte de Galicia y área cantábrica, mientras que en el resto de la Península y en Baleares predominarán los cielos poco nubosos o despejados.
De cara a la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en la mitad norte peninsular, meseta Sur y sierras del sureste, con "tormentas y chubascos en el cuadrante nordeste que es probable lleguen fuertes y vayan localmente con granizo en el Pirineo, sin descartarse en el entorno del Ebro y sistema Ibérico".
En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán de forma notable en Galicia, área cantábrica y alto Ebro. Aun así, aumentarán en Baleares, Huelva y la mayor parte de la mitad oriental peninsular, pudiendo llegar a los 36 o 38 grados en Mallorca, depresiones del nordeste y en zonas de la meseta Sur y de Andalucía.
Respecto a las mínimas, en general no experimentarán grandes cambios, quedando por encima de 20 grados en la vertiente atlántica sur, depresiones del nordeste y en el área mediterránea, donde localmente lo harán de 25.
Será el miércoles cuando el acercamiento de una vaguada atlántica provocará un aumento de la inestabilidad en el extremo norte peninsular, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones ya desde primeras horas, en general de carácter débil con tendencia a intensificarse.
El miércoles por la tarde, los cielos tenderán a cubrirse en el resto de la mitad norte peninsular, con chubascos y tormentas en interiores del cuadrante nordeste que se esperan fuertes y con granizo en amplias zonas, siendo probable que alcancen intensidades muy fuertes en el entorno del bajo Ebro y del Pirineo, donde también podrían ser fuertes durante la primera mitad del día.
Las temperaturas máximas seguirán descendiendo de forma generalizada, excepto en Baleares y localmente en otros puntos del Mediterráneo,
