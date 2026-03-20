La AEMET lanza un aviso especial para este fin de semana: "Tiempo adverso por la borrasca Therese"

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) se mantiene como el principal referente en predicciones meteorológicas en España, junto a expertos como Roberto Brasero, Mario Picazo y el joven Jorge Rey, más conocido en internet como "tu hombre del tiempo".

Ayer, el ente público emitió un aviso especial a través de sus canales de comunicación, alertando sobre las condiciones meteorológicas de este viernes hasta el domingo. La razón principal de esta advertencia es la llegada de la borrasca Therese a España, que provocará un "tiempo adverso" en varias localidades del país.

La AEMET alertó que la zona más afectada será Canarias: "La borrasca Therese provoca en Canarias un importante temporal, con vientos muy fuertes, lluvias abundantes, nieve en cumbres y temporal marítimo".

Para este viernes, el organismo publicó avisó que "el sistema frontal terminará de atravesar el archipiélago, extendiéndose las precipitaciones a las islas orientales". Con el transcurso de las horas, la AEMET no descarta "un nuevo aumento de la inestabilidad, con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas y granizo pequeño en las islas occidentales".

"También se espera que continúen las rachas de viento muy fuertes del suroeste, con probabilidad de superarse los 90 km/h en cumbres y zonas a sotavento de las islas de mayor relieve. El temporal marítimo continuará en todo el archipiélago, con olas superiores a 5 metros en las mismas zonas que el jueves", señaló el ente público en su página web.

Nueva borrasca Therese / Archivo

Será una situación que se mantendrá durante todo el fin de semana, aunque "la borrasca Therese se debilitará a partir del domingo", lo que provocará que el viento perderá intensidad. De cara al sábado, la AEMET estima "rachas muy fuertes del suroeste en todo el archipiélago, por encima de 90 km/h en cumbres y a sotavento, con precipitaciones fuertes y persistentes".

El domingo será distinto: "Es probable que el viento amaine considerablemente, con las rachas del suroeste alcanzando intensidad muy fuerte sólo localmente en zonas altas o expuestas, y sin alcanzar los registros de los días anteriores".

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A pesar de ello, el organismo público advirtió que "las precipitaciones seguirán siendo generalizadas, con los mayores acumulados nuevamente en el este, sur, medianía y cumbres de La Palma, Tenerife y Gran Canaria".