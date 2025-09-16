La AEMET lanza un aviso por calor extremo: estas zonas de España alcanzarán hasta 40 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado que este martes predominarán cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de España. Solamente en el extremo nordeste peninsular se prevén cielos nubosos o cubiertos.

Podría haber precipitaciones y posibilidad de alguna tormenta ocasional desde primeras horas en el Pirineo oscense y en Cataluña, donde no se descarta del todo que sean localmente fuertes. Además, podría haber alguna llovizna en el Estrecho y Cantábrico oriental.

Las temperaturas máximas descenderán en el tercio nordeste peninsular y norte de Baleares, mientras que aumentarán de forma notable en Galicia, Cantábrico occidental y Canarias. En el resto habrá pocos cambios, predominando los ascensos ligeros.

En Canarias se espera una "calima alta con concentraciones significativas", superando los 34 grados y pudiendo llegar localmente a los 38 grados en las principales depresiones de la mitad sur vertiente atlántica.

Los expertos han detallado que el miércoles se prevé una situación de estabilidad generalizada en el país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el área del Estrecho predominarán cielos nubosos con posibilidad de alguna llovizna.

Además, habrá nubosidad baja matinal, con probables brumas y nieblas y una tendencia en general a despejar, en Galicia, alto Ebro, Baleares y regiones del tercio este peninsulares, así como de forma más persistente en Alborán.

La AEMET ha comentado que también se esperan algunos intervalos de nubes altas en el nordeste y en los archipiélagos, y de nubes de evolución en la Ibérica y Béticas orientales e islas centrales de Canarias, con posibilidad de algún chubasco o tormenta ocasional en sus cumbres.

El miércoles, las temperaturas máximas aumentarán en la mayor parte del país, acusado en la mitad norte y tercio este peninsular, localmente notable en el Cantábrico oriental y alto Ebro, y en general ligero en el resto.

Se espera superar los 35 grados en Canarias y la vertiente atlántica sur, incluso los 38-40 en sus depresiones. Las mínimas también irán en aumento en Canarias, Extremadura e interiores de la mitad norte peninsular, y descenderán en el área pirenaica y sur de la Comunidad Valenciana.