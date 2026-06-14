TIEMPO
La Aemet lanza un aviso amarillo: alerta de tormentas y granizo en las próximas horas en ciertas zonas del país
Cinco comunidades autónomas mantienen avisos por altas temperaturas
Este domingo se espera un cambio importante en el tiempo en gran parte de España, tras varios días con temperaturas en ascenso. La llegada de aire frío en altura provocará un ambiente mucho más inestable, con tormentas repartidas por numerosas zonas del interior peninsular.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos amarillos en varias comunidades autónomas ante la posibilidad de chubascos tormentosos durante las próximas horas.
Granizo y viento
Según la previsión, estas tormentas podrían ser localmente intensas y venir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento, especialmente en áreas de la meseta norte y sur, la cordillera Cantábrica, el oeste de Galicia, Extremadura, los sistemas Central e Ibérico, el Pirineo oriental y la cordillera Subbética.
Las precipitaciones se concentrarán sobre todo durante la tarde en regiones como Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y la Comunidad de Madrid. En el este peninsular, el sur más extremo y Baleares predominarán los cielos más estables o con nubes altas.
En Canarias se prevé un escenario más tranquilo, con nubosidad en el norte de las islas y cielos más despejados en el sur.
La nubosidad de evolución en el interior, así como en Galicia y zonas del sur, vendrá acompañada de un descenso de las temperaturas en esas áreas, mientras que en el litoral mediterráneo y Baleares se registrará un ligero aumento térmico.
Además, cinco comunidades autónomas mantienen avisos por altas temperaturas: Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco y La Rioja, donde el calor seguirá siendo notable.
En algunas zonas del valle del Tajo y del Guadiana se podrían superar los 35 grados, y en el valle del Ebro los valores podrían alcanzar entre 36 y 38 grados, con noches tropicales en varios puntos del país.
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