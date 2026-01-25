AEMET extiende la alerta roja por la Borrasca Ingrid: Más de 80 carreteras afectadas

La Borrasca Ingrid está encontrando en este domingo 25 de enero uno de sus días más extremos, con condiciones climáticas que han conducido a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a hacer extensiva una alerta roja para todo el litoral norte.

Específicamente, las zonas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco han sido situadas en un estado de alerta máxima por el peligro notable de los fenómenos costeros, con olas que pueden llegar a superar los 10 metros.

En este contexto, la AEMET insta a los ciudadanos a que eviten la primera línea de la costa debido a que el mar puede generar estragos en los paseos marítimos y áreas aledañas.

Asimismo, el organismo ha colocado un aviso naranja, peligro alto, por fenómenos costeros en varias latitudes de Andalucía (poniente y Almería capital, levante almeriense y costa granadina) y Mallorca.

Comparativamente, la Agencia Estatal de Meteorología ha establecido una alerta amarilla, peligro bajo, para las regiones de Canarias, Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla.

Dado el temporal de nieve y hielo, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado que 84 carreteras de la red nacional se han visto afectadas, volviéndose intransitables 22 de ellas, todas pertenecientes a la red secundaria (de la red principal, solo se demanda precaución para los puntos de la A-6 y la A-52).

En cuanto a accidentes se refiere, el servicio de Emergencias de la Comunidad Valenciana reporta hasta 20 incidencias vinculadas a la Borrasca Ingrid, de las cuales nueve se han producido en Valencia, 11 en Alicante y ninguna en Castellón, ejemplificando así el alcance del temporal y asentando la recomendación de atender a las recomendaciones de los expertos para evitar más circunstancias indeseables.