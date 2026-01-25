TIEMPO
AEMET extiende la alerta roja por la Borrasca Ingrid: Más de 80 carreteras afectadas
Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco se encuentra en estado de alerta máxima debido al fuerte temporal
La Borrasca Ingrid está encontrando en este domingo 25 de enero uno de sus días más extremos, con condiciones climáticas que han conducido a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a hacer extensiva una alerta roja para todo el litoral norte.
Específicamente, las zonas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco han sido situadas en un estado de alerta máxima por el peligro notable de los fenómenos costeros, con olas que pueden llegar a superar los 10 metros.
En este contexto, la AEMET insta a los ciudadanos a que eviten la primera línea de la costa debido a que el mar puede generar estragos en los paseos marítimos y áreas aledañas.
Asimismo, el organismo ha colocado un aviso naranja, peligro alto, por fenómenos costeros en varias latitudes de Andalucía (poniente y Almería capital, levante almeriense y costa granadina) y Mallorca.
Comparativamente, la Agencia Estatal de Meteorología ha establecido una alerta amarilla, peligro bajo, para las regiones de Canarias, Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla.
Dado el temporal de nieve y hielo, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado que 84 carreteras de la red nacional se han visto afectadas, volviéndose intransitables 22 de ellas, todas pertenecientes a la red secundaria (de la red principal, solo se demanda precaución para los puntos de la A-6 y la A-52).
En cuanto a accidentes se refiere, el servicio de Emergencias de la Comunidad Valenciana reporta hasta 20 incidencias vinculadas a la Borrasca Ingrid, de las cuales nueve se han producido en Valencia, 11 en Alicante y ninguna en Castellón, ejemplificando así el alcance del temporal y asentando la recomendación de atender a las recomendaciones de los expertos para evitar más circunstancias indeseables.
