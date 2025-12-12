La AEMET enciende las alarmas en España por la borrasca Emilia: estas zonas podrían registrar lluvias de más de 100 litros

España afronta un fin de semana marcado por el mal tiempo. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este fin de semana llegarán varios episodios de lluvias fuertes, nieve en montaña y rachas de viento que afectarán a diferentes puntos de España.

Este viernes, un frente atlántico entrará por el oeste dejando "cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte de la Península" y lluvias que avanzarán de oeste a este. Los mayores acumulados se esperan en Huelva, donde serán "localmente fuertes y persistentes", y también podrían extenderse al Estrecho, zonas de Málaga e incluso en la fachada atlántica gallega.

En Baleares se prevén intervalos nubosos y chubascos ocasionales, mientras que en Canarias el frente dejará lluvias que podrían ser "persistentes y al final localmente fuertes e ir con tormenta en las orientales".

La nieve aparecerá en el noroeste peninsular a partir de los 1500/1800 metros, y en Canarias por encima de 2000. El viento soplará con fuerza en Galicia y en el archipiélago canario, donde se esperan "rachas muy fuertes".

El sábado llegará el episodio más inestable del fin de semana. La formación de la borrasca Emilia al suroeste de la Península dejará un día marcado por lluvias intensas en el sur, el este peninsular, Canarias, Ceuta, Melilla y en la mayor parte del tercio oriental peninsular.

Los mayores acumulados, con precipitaciones fuertes, persistentes y con tormenta se esperan en Canarias, Málaga y, especialmente, en Cádiz, Ceuta y el norte de las islas montañosas canarias, donde "localmente se podrían acumular más de 100 litros".

El domingo continuará la inestabilidad debido a la influencia de Emilia. Los cielos seguirán nubosos o cubiertos en buena parte del centro y la mitad sureste del país, así como en ambos archipiélagos. La previsión apunta a lluvias que podrán ser "fuertes y persistentes, yendo con tormentas y posible granizo ocasional" en el sureste peninsular, Alborán y el norte de las islas Canarias montañosas.

La cota de nieve se situará sobre los 2000 metros en Canarias, donde también podrían darse nevadas destacadas en cumbres. El viento del norte seguirá soplando con fuerza en el archipiélago al comienzo del día.