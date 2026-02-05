Saltar al contenido principalSaltar al pie de página


La AEMET enciende las alarmas por la borrasca Leonardo en España: "Son probables los deslizamientos de tierra"

El país enfrenta una semana con lluvias y viento muy fuerte

Borrasca Harry

Borrasca Harry

Andrea Riera

Andrea Riera

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de que la borrasca Leonardo seguirá afectando a España durante los próximos días, con lluvias persistentes, viento muy fuerte y temporal marítimo.

Debido al nivel de saturación del suelo y a los deshielos, estas lluvias "podrán dar lugar a un significativo impacto hidrológico en cuencas de Andalucía, Extremadura y Castilla y León". Además, la AEMET alerta de que habrá rachas muy fuertes de viento en amplias zonas y temporal marítimo generalizado: "Son probables los deslizamientos de tierra y los daños en bienes e infraestructuras".

Este jueves se prevé que las lluvias se mantengan durante la primera mitad del día, con acumulaciones más importantes en el Sistema Central, Meseta sur y noroeste peninsular. En puntos de las Béticas, donde ya ha llovido mucho, podrían recogerse "localmente más de 300 mm" entre ambos días. También se esperan chubascos con tormenta y granizo en Galicia.

El viernes, aunque Leonardo comenzará a perder fuerza, seguirá dejando lluvias en la vertiente atlántica y nieve por debajo de los 1.000 m en el noroeste y entre 1.200-1.400 m en el resto.

El sábado, podría llegar una nueva borrasca que intensifiquen de nuevo las precipitaciones y el viento, especialmente sobre zonas del tercio sur muy afectadas. El temporal marítimo continuará en Galicia y Cantábrico, mientras que en el Mediterráneo se mantendrá en Alborán y Baleares.

Para el domingo, se espera una mejoría parcial, con "las altas presiones estableciéndose por el suroeste peninsular" y chubascos menos intensos, aunque el viento seguirá soplando del oeste con "posibles rachas muy fuertes en el tercio este"

