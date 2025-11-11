La AEMET enciende las alarmas con la borrasca Claudia: "Provocará lluvias, vientos muy intensos y posibles inundaciones"

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha explicado que este martes vendrá marcado por un frente atlántico asociado a la borrasca Claudia que afectará al noroeste peninsular.

Los meteorólogos comentan que las precipitaciones afectarán al oeste de Castilla y León, y sistema Central, noroeste de Extremadura y especialmente a Galicia, donde en su mitad occidental es probable que sean persistentes y ocasionalmente fuertes con tormentas aisladas, que podrían dar lugar a acumulaciones significativas en el oeste de A Coruña.

Las temperaturas máximas aumentarán de forma generalizada, excepto en zonas del sistema Central y puntos de la fachada oriental, donde descenderán.

Se prevé que el miércoles, el frente permanezca prácticamente estacionario en el noroeste peninsular y, a lo largo de la tarde. Habrá cielos nubosos o cubiertos en el cuadrante noroeste peninsular, y las precipitaciones afectarán a Galicia y de forma menos importante al noroeste de Castilla y León.

"Serán persistentes en la parte más occidental de Zamora y León y principalmente en Galicia donde, en su parte occidental, serán probables chubascos localmente muy fuertes y con tormentas aisladas, que darán lugar a acumulaciones significativas", advierte la AEMET.

Las temperaturas máximas descenderán ligeramente en el extremo noroeste y aumentarán en el resto y Baleares, localmente notables en zonas del centro este.

En cuanto a Canarias, este martes habrá intervalos nubosos en las islas occidentales con probables lluvias débiles. Sin embargo, a partir del miércoles 12 y hasta el jueves, se esperan "chubascos muy fuertes y persistentes en las islas occidentales, que pueden provocar crecidas de barrancos e inundaciones locales".

También afectará al oeste peninsular, y los expertos ponen en alerta a los ciudadanos, ya que habrá rachas de viento muy intensas que podría provocar caídas de ramas u objetos situados en lugares elevados.