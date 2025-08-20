La AEMET enciende las alarmas: activa el nivel de riesgo importante por fuertes lluvias y tormentas en estas zonas de España

El pasado lunes se dio por finalizada la tercera ola de calor del verano que azotó a España. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), fue la "tercera más larga de la serie".

Además, dejó récords de temperatura máxima absoluta: "Con datos provisionales, esta ola de calor se salda con cuatro récords de días cálidos para el conjunto de España: Los días 11, 12, 16 y 17 de agosto fueron los más cálidos para sus respectivas fechas desde, al menos, 1950", publicaron los expertos en Twitter.

La AEMET ha alertado que la posición de una DANA en el sur de Francia y el paso de una vaguada sobre la Península aumentará la inestabilidad este miércoles.

"En el extremo norte se esperan cielos nubosos con lluvias y chubascos, más abundantes, persistentes y con tormenta en el Cantábrico oriental, y bancos de niebla matinales y vespertinos. De igual modo se espera nuboso en el noreste peninsular con chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo en Pirineos, noreste y litorales de Cataluña", han detallado los meteorólogos.

De cara a la tarde, se desarrollará nubosidad de evolución en la mitad norte y en Baleares, con chubascos y tormentas en montaña y zonas próximas, con probabilidad de ser localmente fuertes y con granizo en la Comunidad de Valencia.

Se ha activado el nivel de riesgo importante en Mallorca, ya que tanto las lluvias como las tormentas pueden ser localmente muy fuertes. Se espera que se llegue a acumular 50 mm en una hora.

No solamente eso, y es que podría haber acumulaciones de 30 mm en una hora en Ibiza y Formentera, en el litoral norte de Alicante, en el interior y litoral sur de Castellón y en el interior y litoral sur de Valencia. En el Prepirineo de Barcelona y en el Pirineo de Girona podrían acumularse 20 mm en una hora.

En cuanto a las temperaturas, irán en descenso casi generalizado, aunque las máximas superarán 35 grados en puntos del Guadalquivir y depresiones del sudeste. Además, las mínimas no bajarán de 20 en Canarias, área mediterránea y zonas del Guadalquivir.