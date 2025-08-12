Tiempo
La AEMET dice adiós a la ola de calor: Atención a lo que llega a partir del jueves
La ola de calor está dejando registros altísimos en muchas partes del país y los españoles esperan un poco de tregua y temperaturas más suaves
Aunque haya personas que prefieran el calor al frío, lo de esta semana sale de cualquier escala de gustos, y las temperaturas de más de 40 grados se han convertido en habituales, sobre todo en el sur y el centro de España.
Por este motivo, son muchos los que se preguntan cuándo terminará este sofoco tan intenso y miran periódicamente las previsiones meteorológicas en busca de un respiro.
El joven 'hombre del tiempo', Jorge Rey, ya apuntaba a la posibilidad de que pueda haber cierto cambio de tiempo a corto o medio plazo, algo que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) corrobora.
El profundo calor de estos días, además de obligar a los españoles a ingeniárselas para no sufrir ningún golpe de calor, también conlleva la creación de posibles nubes tormentosas que terminarían por 'refrescar' el ambiente.
Así, la AEMET indica que a partir de este mismo jueves 14 de agosto las temperaturas pueden empezar a frenarse un poco, algo que no significa que no vaya a hacer calor, sino que no se llegará tan fácilmente a superar los 40 grados como últimamente.
Concretamente, la autoridad del tiempo atisba unos próximos días difíciles de acertar a nivel meteorológico: "Mayor incertidumbre en cuanto a precipitaciones", aunque con calor, claro está.
"La última semana del mes tendría temperaturas en torno a lo normal en la mayor parte del país, aunque en el nordeste de la Península y puntos de Baleares podría ser más cálida de lo normal", apuntan desde AEMET.
La situación, sin embargo, distará mucho en las Canarias, donde se espera que las masas de aire calientes provenientes del interior del continente africano perpetúen el calor intenso y los registros sean superiores a lo esperable incluso en agosto.
