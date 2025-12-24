La AEMET desvela qué tiempo hará para las fiestas de Navidad: "No es habitual"

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha dado a conocer su predicción para las fiestas de Navidad, que prevé que serán días fríos, con precipitaciones intensas y persistentes en algunas zonas del área mediterránea.

Este mes de diciembre se ha caracterizado por la inestabilidad climatológica. En general, ha sido un mes bastante suave, aunque el pasado fin de semana el tiempo dio un giro radical con la notable caída de las temperaturas, lo que hará que esta Navidad sea la más fría desde el año 2010.

Respecto a la temperatura media en el mes de diciembre, la AEMET señala que "se ha registrado, durante la mayor parte del tiempo, temperaturas superiores a las normales (período de referencia 1991-2020), pero en su tramo final serán inferiores a ese promedio normal".

Por otro lado, el ente público comparte que "un comienzo de Navidad tan frío como el de 2025 no es habitual en los últimos años, y cada vez será menos frecuente", lo que podría estar relacionado con los cambios climáticos globales y la tendencia general hacia inviernos más cálidos en muchas regiones.

La predicción del 24 al 30 de diciembre

Desde este miércoles hasta el viernes, la AEMET pronostica un descenso de las temperaturas con heladas, especialmente en el interior peninsular, con mínimas que podrían bajar de -6 °C en zonas de montaña. Además, el organismo indica que "se espera un ambiente inestable en el área mediterránea y noreste peninsular, con precipitaciones localmente persistentes".

Lluvias en Barcelona / Archivo

Tampoco se descartan chubascos débiles y ocasionales en el resto del territorio. Los vientos serán flojos a moderados del norte, mientras que en Canarias se prevén intervalos nubosos con lluvias más probables en el norte.

El fin de semana se prevé que una baja se sitúe en el Golfo de Cádiz, favoreciendo vientos húmedos de componente este, lo que podría generar precipitaciones en el suroeste peninsular, la vertiente mediterránea y Baleares, que localmente podrían ser persistentes. En cambio, se espera un ascenso ligero de las temperaturas.

En los últimos días del 2025, la AEMET indica que se esperan precipitaciones puntuales, especialmente en el área mediterránea.