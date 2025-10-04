La AEMET desactiva las alertas por lluvias y tormentas en Baleares

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desactivado todas las alertas por lluvias y tormentas en Baleares. No obstante, el Govern mantendrá activada la Situación Operativa 2, dentro del Plan Especial de Inundaciones (inunbal).

De esta forma, se podrán gestionar los incidentes derivados por las lluvias y las tormentas que han afectado a Ibiza y Formentera en las últimas horas. Así lo han informado las autoridades en el Parque de Bomberos de Ibiza.

La comparecencia estaba formada por la presidenta del Govern, Marga Prohens, junto Alfonso Rodríguez, delegado del Gobierno en Baleares, Vicent Marí, presidente del Consell de Ibiza y Rafael Triguero, alcalde de Ibiza.

Prohens ha expresado que la desactivación de las alertas por parte de la AEMET es "un mensaje de tranquilidad". Según el último balance de la Dirección General de Emergencias, se han contabilizado 179 incidentes.

Gran parte de los avisos se vinculan a inundaciones de bajas y vía pública, caída de árboles y muros, acumulación de agua en la calzada, desprendimientos o riesgo de desbordamiento de torrentes.

También se han registrado tres heridos leves, dos provocados por caídas y otro por el desprendimiento de parte de un acantilado. Este miércoles, se suspendieron las clases en todo el municipio de Ibiza. Además, los institutos Marc Ferrer de Formentera y Sant Jordi de Sant Josep fueron cerrados.

El Consell de Ibiza ha solicitado a la población evitar la autovía en dirección al aeropuerto. Esta mañana, todavía seguían cortadas las vías de acceso a la ciudad de Ibiza por la avenida de Santa Eulària y el túnel del Puig d'en Valls.

En los últimos días, han llegado 150 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias para trabajar con los servicios de emergencia de la isla. Los efectivos buscarán restablecer las conexiones en carreteras y avenidas afectadas, seguidamente de aparcamientos anegados o urbanizaciones que se hayan visto afectadas.