Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Tiempo

AEMET: Esta comunidad se encuentra en alerta amarilla por lluvias intensas

Los meteorólogos de la AEMET han avisado de los cambios en su previsión, especialmente por las lluvias

Paraguas en un día lluvioso

Paraguas en un día lluvioso / Freepik.

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

En las últimas horas, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido una alerta amarilla por lluvia en esta comunidad. La última semana ha estado marcada por días de calor y temperaturas propias del verano, pero este clima podría tener los días contados.

Los meteorólogos de la AEMET han avisado de los cambios en su previsión, especialmente por las lluvias. Este cambio de tendencia resulta todavía más importante para algunas partes del territorio.

A partir de hoy, Galicia estará en alerta amarilla. Esta comunidad autónoma deberá estar atenta al giro radical del tiempo, que puede suponer un riesgo para la movilidad y la circulación.

Según la AEMET, la previsión del cielo es "nuboso o cubierto. Brumas y nieblas localmente persistentes en el litoral más occidental y zonas aledañas que no se descartan en zonas altas del suroeste".

En cuanto las precipitaciones, los expertos señalan "lluvias y chubascos generalizados que pueden ser persistentes en el litoral occidental y en el interior de Pontevedra por la mañana, sin descargar algún chubasco localmente fuerte en el suroeste durante las horas centrales y en el litoral norte de A Coruña".

Este contexto también afectará a los termómetros, con "temperaturas en ligero ascenso, más acusado en Ourense y Montaña de Lugo". Por otra parte, el viento se espera entre flojo o moderado de suroeste, con intervalos fuertes en zonas altas.

En estas partes del territorio, se han activado alertas por "precipitaciones persistentes por la mañana en el litoral occidental e interior de Pontevedra. Rachas muy fuertes de viento del suroeste en Ortegal y A Mariña".

Noticias relacionadas y más

Finalmente, en el resto de España el tiempo seguirá marcado por el aporte de humedad. Este ambiente será producido por la circulación atlántica, que también dejará cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte de la península.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El hijo de Dani Güiza explota contra su padre y le lanza una advertencia: 'He estado durmiendo en una furgoneta
  2. Kylian Mbappé no puede conducir el BMW de 140.000 euros que le regaló el Real Madrid: Este es el motivo
  3. Edu Aguirre se sincera sobre su mayor polémica en 'El Chiringuito': '¡Te lo juro por Dios!
  4. Gabriel Rufián revela qué sucedió con Ester Expósito tras bailar con ella: 'Me tocó a mí
  5. El economista Gonzalo Bernardos (62 años) tajante con los jóvenes y el acceso a la vivienda: 'En los 80 y 90 no conocíamos ni restaurantes ni vacaciones
  6. Gabriel Rufián y la separación de su expareja, Mireia Varela: 'El dolor de saber que no podré recuperarle
  7. Gonzalo Bernardos, economista, señala al 'pánico de los propietarios' como la raíz de la crisis del alquiler
  8. Esta moneda del Mundial de fútbol está rompiendo récords de precio

Rosalía la lía parda en Madrid y se enfrenta a una multa millonaria

Rosalía la lía parda en Madrid y se enfrenta a una multa millonaria

Hallan en Manises, un año después, los restos de Francisco Javier, el hombre que desapareció junto a su hija por la dana

Hallan en Manises, un año después, los restos de Francisco Javier, el hombre que desapareció junto a su hija por la dana

AEMET: Esta comunidad se encuentra en alerta amarilla por lluvias intensas

AEMET: Esta comunidad se encuentra en alerta amarilla por lluvias intensas

Josep Pedrerol dice lo que todo el mundo piensa tras la cancelación del partido en Miami: "Es lamentable"

Josep Pedrerol dice lo que todo el mundo piensa tras la cancelación del partido en Miami: "Es lamentable"

Guerra en Oriente Próximo, en directo | JD Vance: "Si Hamás no cumple con el acuerdo, empezarán a pasar cosas muy malas"

Guerra en Oriente Próximo, en directo | JD Vance: "Si Hamás no cumple con el acuerdo, empezarán a pasar cosas muy malas"

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

José Elías, multimillonario: "Últimamente, veo mucho la idea de que si te levantas a las 5 AM, meditas y comes bien, serás millonario"

José Elías, multimillonario: "Últimamente, veo mucho la idea de que si te levantas a las 5 AM, meditas y comes bien, serás millonario"

Javián, ex concursante de 'Operación Triunfo': "6.000 euros por cantar tres canciones"

Javián, ex concursante de 'Operación Triunfo': "6.000 euros por cantar tres canciones"