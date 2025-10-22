Tiempo
AEMET: Esta comunidad se encuentra en alerta amarilla por lluvias intensas
Los meteorólogos de la AEMET han avisado de los cambios en su previsión, especialmente por las lluvias
En las últimas horas, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido una alerta amarilla por lluvia en esta comunidad. La última semana ha estado marcada por días de calor y temperaturas propias del verano, pero este clima podría tener los días contados.
Los meteorólogos de la AEMET han avisado de los cambios en su previsión, especialmente por las lluvias. Este cambio de tendencia resulta todavía más importante para algunas partes del territorio.
A partir de hoy, Galicia estará en alerta amarilla. Esta comunidad autónoma deberá estar atenta al giro radical del tiempo, que puede suponer un riesgo para la movilidad y la circulación.
Según la AEMET, la previsión del cielo es "nuboso o cubierto. Brumas y nieblas localmente persistentes en el litoral más occidental y zonas aledañas que no se descartan en zonas altas del suroeste".
En cuanto las precipitaciones, los expertos señalan "lluvias y chubascos generalizados que pueden ser persistentes en el litoral occidental y en el interior de Pontevedra por la mañana, sin descargar algún chubasco localmente fuerte en el suroeste durante las horas centrales y en el litoral norte de A Coruña".
Este contexto también afectará a los termómetros, con "temperaturas en ligero ascenso, más acusado en Ourense y Montaña de Lugo". Por otra parte, el viento se espera entre flojo o moderado de suroeste, con intervalos fuertes en zonas altas.
En estas partes del territorio, se han activado alertas por "precipitaciones persistentes por la mañana en el litoral occidental e interior de Pontevedra. Rachas muy fuertes de viento del suroeste en Ortegal y A Mariña".
Finalmente, en el resto de España el tiempo seguirá marcado por el aporte de humedad. Este ambiente será producido por la circulación atlántica, que también dejará cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte de la península.
