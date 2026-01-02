La AEMET actualiza el pronóstico: la borrasca Francis pone a España en alerta y amenaza con nieve en Reyes

Ya ha empezado el año 2026 y lo ha hecho con un tiempo invernal. Además, en los próximos días se espera una situación atmosférica compleja que traerá lluvias intensas, viento fuerte y un descenso notable de las temperaturas, con nevadas en distintas zonas del país.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), una borrasca atlántica denominada Francis, se irá acercando al golfo de Cádiz. Este sistema impulsará aire templado y húmedo que afectará primero a Canarias y, más adelante, a la Península.

No solamente eso, y es que la presencia de una borrasca sobre Escandinavia y el refuerzo de las altas presiones en el Atlántico norte facilitarán la entrada de vientos del norte. Estos vientos arrastrarán aire muy frío de origen ártico, que comenzará a notarse a partir del 3 de enero.

Esta combinación dará lugar a un episodio de lluvias abundantes en Canarias y en zonas del sur y este peninsular. Además, las precipitaciones podrán ser en forma de nieve en cotas medias, con la posibilidad de que alcance zonas más bajas, sobre todo en el cuadrante oriental.

Durante este viernes, la borrasca Francis afectará especialmente a Canarias, donde se esperan rachas muy fuertes en áreas costeras y chubascos tormentosos que podrán ser localmente intensos y persistentes. El viento seguirá soplando con fuerza en zonas expuestas y medianías al menos hasta el mediodía del día 3.

En la Península, tras unos días relativamente estables, la inestabilidad aumentará a partir del viernes, con lluvias que podrían ser localmente fuertes en el golfo de Cádiz, el Estrecho, la Costa del Sol y el litoral del sureste. Se esperan precipitaciones abundantes en el oeste de Andalucía, sin descartarlo en puntos del área mediterránea.

Entre los días 4 y 5, el descenso de las temperaturas incrementará la probabilidad de nevadas en cotas medias e incluso bajas del este y del centro peninsular, con acumulaciones que podrían ser relevantes. Ante este cambio, los expertos han emitido un aviso al aumentar el riesgo de nieve en zonas del interior central- oriental respecto a previsiones anteriores: "Es probable que nieve en cotas medias y bajas, lo que puede afectar a vías de comunicación", advierten.

A partir del día 6, lo más probable es que las precipitaciones vayan perdiendo intensidad, aunque todavía podrían registrarse lluvias fuertes de forma puntual en el Estrecho y Melilla. La nieve quedaría entonces restringida principalmente a zonas de montaña del norte.

Desde la AEMET recuerdan que el pronóstico presenta un alto grado de incertidumbre, por lo que recomiendan seguir de cerca la evolución de la situación en los próximos días.