Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sorteo Nations LeagueDónde ver sorteo Nations LeagueTemporal CataluñaTest F1Dónde ver test F1Fernando AlonsoAtlético - Barcelona horarioAtlético - Barcelona alineacionesPartidos Copa hoySorteo Nations LeagueArbeloaQueralt CastelletVuelta semifinales CopaCuadro Champions FemeninaRafa NadalMíchelSemifinales Copa del ReyLesión RashfordDecoAntonio LobatoFlick MadridNou PalauElecciones presidente BarçaSerratPaul SeixasLEC VersusPaco JémezCésped Atlético - BarçaAston MartinAll Star NBA 2026Ley alquileresCalendario F1Ferran AdriaFermínToni SantosBonolotoJames Van der BeekEl HormigueroSarah Santaolalla Pablo Motos
instagramlinkedin

TIEMPO

La AEMET avisa sobre la predicción del tiempo para el resto de la semana

Este jueves, Catalunya sufrió un episodio de viento intenso con rachas que superaron 100 km/h en gran parte del territorio

Máxima alerta en Catalunya por fuertes rachas de viento

Máxima alerta en Catalunya por fuertes rachas de viento / EFE

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

El viento ha sido el gran protagonista de este jueves 12 de febrero de 2026. Protecció Civil de la Generalitat envió una segunda alerta a través de un mensaje de Es-Alert de forma generalizada. Lo hizo con el protocolo habitual, en todos los dispositivos y emitiendo un sonido, ante la llegada de un episodio de viento en las comarcas del litoral y prelitoral de Barcelona.

"Alerta por fuertes ventoleras en toda Catalunya. Se levanta la restricción de la movilidad, pero se pide precaución en los desplazamientos. Se mantienen suspendidas las actividades educativas, deportivas, sanitarias no urgentes, servicios sociales y al aire libre hasta las 20:00 horas de hoy jueves 12 de febrero", decía el comunicado.

La predicción de la AEMET

Para esta tarde, según informa la Agencia Estatal de Meteorología, se esperan rachas de viento fuertes o muy fuertes en amplias zonas del centro y del este peninsular, así como en Baleares. Se recomienda extremar la precaución ante posibles incidencias asociadas al viento.

"La situación vendrá acompañada de un temporal marítimo que afectará a la península y a Baleares desde el jueves hasta el sábado. Se prevén condiciones adversas en la mar, con oleaje significativo y viento intenso", afirman.

Por lo que hace al viernes, habrá precipitaciones generalizadas en la península y Baleares, que podrán ser localmente persistentes en algunas zonas. Estas lluvias estarán asociadas al paso de un frente activo que recorrerá el territorio.

"En la península, la nieve aparecerá en cotas bajas, especialmente en la mitad norte, lo que podría provocar complicaciones en la red viaria. Además, las temperaturas descenderán notablemente a partir del jueves. El ambiente será de pleno invierno durante la tarde del viernes y a lo largo de toda la jornada del sábado. El sábado continuarán las precipitaciones en el norte peninsular, con nevadas en cotas bajas que seguirán acumulando espesores importantes hasta el mediodía", dice el comunicado.

Fin de semana de viento... y sol

También el sábado se esperan rachas de viento muy fuertes en el norte, el este peninsular y Baleares. El domingo predominará el sol, sin precipitaciones significativas, y la próxima semana se prevé, en general, estable y sin lluvias relevantes.

Por lo que hace a METEOCAT, ha compartido una lista con las zonas de más viento en Catalunya.

Puig Sesolles, Espot, el Port del Comte, Ulldeter, Portbou, Boí, Montserrat–Sant Dimes, Molló, Cerascan y el Port de Barcelona serán las zonas con rachas de viento más intensas durante el episodio.

Noticias relacionadas

Destaca especialmente la montaña de Puig Sesolles, donde las rachas podrían llegar a alcanzar hasta 166,7 km/h, con un riesgo elevado de incidencias asociadas al viento fuerte en zonas expuestas y de alta montaña.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta por viento extremo en Cataluña, en directo | Última hora del temporal y avisos de Meteocat
  2. Isabel Pantoja, a un paso de la cárcel: 'Estamos hablando de una pena de...
  3. Pablo Motos da la cara y contesta a Sarah Santaolalla en 'El Hormiguero'
  4. Sarah Santaolalla responde a 'El Hormiguero' después de 'humillarla' en directo: 'No eran hormigas, eran ratas
  5. Cambios en la normativa de la jubilación: la Seguridad Social completa con la base mínima los periodos no cotizados
  6. Esta famosa dio calabazas a Mario Casas: 'Me dijo que acabásemos la noche juntos
  7. Chef Ferran Adrià: 'Las mejores croquetas de jamón no se hacen con leche, sino...
  8. ¡Máximo aviso en Catalunya! Protecció Civil envía una alerta de peligro a los ciudadanos

El Congreso aprueba la Ley de multirreincidencia: más castigos y cárcel por robo de móviles

El Congreso aprueba la Ley de multirreincidencia: más castigos y cárcel por robo de móviles

La AEMET avisa sobre la predicción del tiempo para el resto de la semana

La AEMET avisa sobre la predicción del tiempo para el resto de la semana

Los motivos de la segunda alerta de Protecció Civil: "Precaución máxima"

Los motivos de la segunda alerta de Protecció Civil: "Precaución máxima"

Estrella Damm celebra su 150.º aniversario con una gran fiesta en el Parc del Fòrum

Sarah Santaolalla rechaza las disculpas de Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Es una agresión sin límites"

'El Hormiguero' está en el punto de mira después de verse envuelto en una nueva polémica

Aviso de la economista Esmeralda Gómez: por qué desaconseja invertir en planes de pensiones en 2026

Aviso de la economista Esmeralda Gómez: por qué desaconseja invertir en planes de pensiones en 2026

Broncano pide perdón en 'La Revuelta': "Sé que cometimos el error de no decir nada"

Broncano pide perdón en 'La Revuelta': "Sé que cometimos el error de no decir nada"